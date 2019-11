Coupe du monde de rugby : l'Angleterre face à l'Afrique du Sud pour le titre

Ce samedi à 10h, l'Angleterre défie l'Afrique du Sud en finale de la coupe du monde de rugby à Yokohama, au Japon. Le match oppose les deux équipes les plus puissantes du mondial. Les Anglais se disent "sans peur" face aux Springbox. La finale sera arbitrée par le Français Jérôme Garcès.

L'affiche rappelle la finale de la Coupe du monde de 2007 : l'Angleterre défie l'Afrique du Sud, ce samedi à 10h, en finale de la Coupe du monde de rugby à Yokohama, au Japon. Si la finale de 2007 a été remportée par les Springboks, le sélectionneur du XV de la Rose, Eddie Jones, espère bien être sacré cette fois-ci. Il a indiqué que les Anglais défieront "sans peur" leurs adversaires. Cette finale entre les deux équipes les plus puissantes du mondial sera arbitrée par le Béarnais Jérôme Garcès.

L'Afrique du Sud compte sur la puissance de ses avants

Les Springboks, sacrés en 1995 et 2007, espèrent bien décrocher le troisième titre de leur histoire, notamment grâce à la puissance de leurs avants. Ils tablent sur leur pack dominateur, et l'apport du banc où figurent en général six avants pour y parvenir.

Les Sud-Africains pourront aussi compter sur l'ailier toulousain Cheslin Kolbe, absent lors de la demi-finale à cause d'une cheville blessée. Le joueur qui "est en pleine forme", selon le sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus, devrait ajouter de la vitesse dans le jeu d'attaque.

Les Anglais, même pas peur

Les Anglais, qui se sont imposés face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale et sont désormais numéro 1 mondial au classement de World Rugby, devant l'Afrique du Sud, ont une revanche à prendre après leur élimination lors des matches de poule, à domicile, en 2015.

Seule nation de l'hémisphère nord à avoir été sacrée championne du monde -c'était en 2003 face à l'Australie- l’Angleterre a montré sa puissance lors de ce mondial et part avec un très léger avantage : le XV de la Rose a remporté trois de ses cinq derniers matches face aux Springboks, dont le dernier en novembre 2018.

"Nous savons clairement comment nous allons jouer tactiquement, nous sommes en forme physiquement. Nous voulons jouer sans peur samedi", a déclaré le sélectionneur Eddie Jones. Il sait que les Springboks "ne vont pas donner le match" aux Anglais et "vont proposer un gros combat". "Historiquement, il s'agit de l'équipe au monde la plus intimidante, il faudra les museler physiquement" a ajouté l'Australien, qui avait justement été battu avec les Wallabies en finale de la Coupe du monde 2003 contre l'Angleterre.

Un arbitre français

À 46 ans, le Béarnais Jérôme Garcès est le premier arbitre français à diriger une finale de Coupe du monde. Ce sera le dernier match de sa carrière. Il était déjà devenu, en 2015 en Angleterre, le premier arbitre tricolore au sifflet d'une demi-finale de Coupe du monde, qui opposait la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Jérôme Garcès sera assisté d'un autre Français, à la touche. Il s'agit du Tarnais Romain Poite, 43 ans, qui officie pour sa troisième Coupe du Monde.

La composition des équipes

Voici les XV de départ des deux équipes :

Angleterre : Daly - Watson, M. Tuilagi, O. Farrell (cap.), May - (o) Ford, (m) B. Youngs - Underhill, B. Vunipola, T. Curry - Lawes, Itoje - Sinckler, George, M. Vunipola

Afrique du Sud : W. Le Roux - Kolbe, Am, De Allende, Mapimpi - (o) Pollard, (m) De Klerk - P.S. Du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) - De Jager, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Mtawarira

Les remplaçants :

Angleterre : Cowan-Dickie, Marler, Cole, Kruis, Wilson, Spencer, H. Slade, Jon. Joseph

Afrique du Sud : Marx, Kitshoff, Koch, Snyman, Mostert, Louw, H. Jantjies, F. Steyn