Coupe du monde de rugby : l'arbitre de Galles-France mime le coup de coude de Vahaamahina, la photo fait polémique

Une photo circulant sur les réseaux sociaux ce lundi matin montre Jaco Peyper, l'arbitre sud-africain du quart de finale de Coupe du monde entre le Pays de Galles et la France, en compagnie de supporters gallois. Sur le cliché, Jaco Peyper, tout sourire, mime une action qui a pesé lourd dans l'élimination des Français (20-19) dimanche : le coup de coupe asséné par Sébastien Vahaamahina à Aaron Wainwright, qui lui a valu une exclusion logique.

"Cette photo, si elle est vraie, est choquante et des explications seront nécessaires", a réagi dimanche soir le vice-président de la Fédération française, Serge Simon, sur son compte Twitter.

La fédération internationale attend pour se prononcer

World Rugby n'a pas souhaité commenter le cliché. "Il serait inapproprié de faire d'autre commentaire alors que nous sommes en train d'établir les faits", a expliqué la fédération internationale dans un communiqué.

Sébastien Vahaamahina, l'un des joueurs les plus expérimentés, a probablement précipité l'élimination du XV de France en récoltant un carton rouge suite à un coup de coude donné à la 49e minute à un adversaire, Aaron Wainwright. "J'étais dans le maul et il m'a attrapé pour démarrer", a expliqué ce dernier. "J'essayais d'attirer l'attention de l'arbitre alors qu'il me tirait (ce premier geste était déjà répréhensible, NDLR), ensuite le coude est arrivé et j'ai été un peu surpris que l'arbitre ne le voie pas, heureusement, l'arbitre vidéo l'a signalé."

Vahaamahina ne s'est pas présenté en zone mixte, mais on peut souscrire à la thèse de son coéquipier à Clermont et en équipe de France Camille Lopez : "Il a pété les plombs; point !".