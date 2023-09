Coupe du monde de rugby : l'enthousiasme fidjien avait déserté Bordeaux

Ceux qui s'attendaient à des envolées et à un match largement dominé par les Fidji avaient oublié l'une des caractéristiques de l'équipe du Pacifique : l'inconstance. Il aura fallu une heure aux Fidjiens pour se sortir du bourbier dans lequel ils s'étaient mis tout seuls oubliant que le rugby est un sport collectif et qu'une victoire se construit en respectant les fondamentaux, la conquête et le combat. Face à des Géorgiens courageux et batailleurs, ils n'ont signé qu'une victoire minimaliste qui ne leur permet pas encore de réserver leur nouveau camp de base (ils quitteront Lormont en fin de semaine prochaine) pour les quarts de finale.

Les Fidjiens sont passés totalement au travers de leur première mi-temps. Touches manquées, ballons aériens mal captés, oublis défensifs, le début de match est proche de la catastrophe. Les joueurs du Pacifique vont mettre 20 minutes avant de lancer leur première offensive dans le camp géorgien. Mais, là encore, ils ne proposent qu'un fade brouillon du jeu qui leur a permis de faire trembler le Pays de Galles puis de battre l'Australie. Résultat : des Géorgiens qui capitalisent sur leurs pénalités et qui tournent à la pause avec 9 points d'avance. L'addition aurait même pu être largement plus salée sans quelques coups mal joués comme cette action où l'ailier est oublié puis sur un retour intérieur alors que le surnombre était sur la droite. Mais surtout sur cette action en fin de première période où une dernière passe de Jalagonia mal ajustée évite aux Fidjiens une véritable déconvenue.

Le début de la deuxième période est du même acabit. Radradra écope d'un carton jaune pour un plaquage à retardement. Et les Fidjiens doivent défendre leur ligne plusieurs minutes avant de s'en sortir sans dommage au tableau d'affichage. C'est un geste d'acrobate de Waisea en bout de ligne qui va relancer les joueurs du Pacifique, après une séquence maîtrisée à droite, puis à gauche du terrain pour étirer la défense. Un premier essai après un peu plus de 50 minutes de jeu qui resserre le score (9-7). Les Fidji prennent même l'avantage à la 65e minute grâce à une pénalité peu académique de Lomani qui passe juste au-dessus de la barre transversale.

Les supporters géorgiens rivalisent en tribune

Les nombreux Français dans les tribunes espéraient voir des Fidjiens virevoltants. ils ont été déçus et ont longtemps laissé les supporters géorgiens faire la loi au niveau de l'ambiance. Jusqu'à ce que les joueurs de Simon Raiwalui remettent un peu d'ordre dans leur jeu. Les Fidjiens s'échappent à dix minutes du terme après une percée du Rochelais Levani Botia, désigné homme du match, bien relayé par le Racingman Vinaya Habosi qui file inscrire le deuxième essai du match. A 17-9, le plus dur est fait. Les Fidjiens se font tout de même peur jusqu'au bout après une pénalité de Matkava à une minute du terme pour rentrer dans le bonus défensif et un dernier ballon poussé au pied vers l'en-but fidjien et dégagé en catastrophe après 60 mètres de course à la lutte entre Géorgiens et Fidjiens. Finalement, les Fidji l'emportent sans convaincre et devront retrouver de l'allant la semaine prochaine contre le Portugal pour s'offrir définitivement une place en quarts.