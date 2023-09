Coupe du monde de rugby : l'Italie est à Bourgoin-Jallieu

loading

Un grand "benvenuto" s'affiche sur l'entrée de l'hôtel 4 étoiles de Villefontaine dont les portes d'entrées ont été décorées aux couleurs de la fédération italienne (FIR). Attendue et préparée depuis de longs mois l'arrivée de la "Squadra Azzura" a donc eu lieu dimanche soir et en chanson si l'on en croit la vidéo postée par la FIR où l'ont voit les joueurs, Ange Capuozzo en tête, chanter dans le bus de l'aéroport de Lyon St Exupéry. Pour le moment le stress de l'entrée en compétition, samedi contre la Namibie, est encore loin.

"Tout est impeccable" Paolo Garbisi

"On est arrivé après un long voyage mais l'hôtel est bon, on a été très bien accueilli et l’environnement ici est remarquable" s'est félicité le sélectionneur Kieran Crowley lors de la première conférence de presse organisée dans la touffeur du chapiteau presse du Stade Pierre-Rajon. Les joueurs ont découvert l'illustre enceinte berjallienne à la mi-journée, pour un premier entraînement en terre Ciel et Grenat. "L'hôtel, les terrains, la salle de musculation, tout est impeccable. Un grand merci au club de Bourgoin, et à l'hôtel parce que tout est nickel !" À l'image de Paolo Garbisi, les Italiens semblent conquis "en plus ce n'est pas très loin de l'Italie et il y a beaucoup de vol entre Lyon et des villes italiennes" ajoute l'ouvreur conscient que pour réussir une grande Coupe du monde, il faut se sentir bien.

Et l'Italie devra réussir un petit exploit pour sortir des poules, elle est placée dans le groupe A avec la France et la Nouvelle-Zélande, deux des favoris de la compétition.