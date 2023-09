Coupe du monde de rugby : l'Italie et Ange Capuozzo font preuve "d'humilité" avant leur entrée en lice

Dans l'ombre des Blacks et des Bleus, les Italiens débutent leur Coupe du monde, ce samedi à Saint-Étienne, contre la Namibie. Placés dans un groupe très difficile avec deux des favoris de la compétition, Ange Capuozzo et ses coéquipiers, dont le camp de base est installé à Bourgoin-Jallieu , veulent y aller par étapes. "On fait preuve d'humilité, explique l'arrière grenoblois du Stade Toulousain. Notre objectif c'est la qualification pour la prochaine Coupe du monde, donc terminer troisième, et pour cela il faut gagner nos deux premiers matchs, et ensuite on va rêver."

Car en fin de compétition, l'Italie aura l'opportunité de jouer les trouble-fêtes face aux deux ogres de la poule. "On aura deux huitièmes de finale, contre les All Blacks et la France ensuite. La pression ne sera pas sur nous, c'est juste excitant de jouer ces équipes qui sont mythiques sur la scène internationale. Nous on fera le maximum pour tenter notre chance."

Une qualification des Italiens serait un véritable exploit et permettrait à Ange Capuozzo et ses coéquipiers de marquer l'histoire, puisque jamais une équipe italienne n'a atteint les quart de finale d'une Coupe du monde.

