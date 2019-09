Coupe du monde de rugby : un XV de France inédit face à l’Argentine

Le XV de France débutera la Coupe du monde de rugby, samedi contre l'Argentine, avec une paire de centres et une troisième ligne inédites et un ouvreur, Romain Ntamack, qui n'a démarré qu'un seul des trois matches de préparation. Le sélectionneur Jacques Brunel a révélé la composition de l'équipe dans la nuit de mercredi à jeudi. Voici ce qu'il faut en retenir.

Le XV de départ

La composition : Médard - Penaud, Fickou, Vakatawa, Huget - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap), Poirot. Les remplaçants : Chat, Baille, Bamba, Le Roux, Picamoles, Machenaud, Lopez, Ramos.

La prime à la jeunesse pour un XV inédit

C'est une confirmation, Guilhem Guirado sera bien le capitaine des Bleus pendant la compétition. On pouvait en douter, puisqu'il n'avait débuté qu'un seul des trois matchs de préparation. Ce sera la 30ème fois que Guirado sera capitaine de l'équipe.

A noter pour ce XV inédit, deux nouveautés à la charnière et au centre. Il y a d'abord l'association inédite Dupont-NTamack. Les Toulousains de 22 et 20 ans, champions de France, animeront le jeu. Ntamack aura la lourde responsabilité de buter.

Autre innovation au centre, avec la paire Fickou-Vakatawa. Vakatawa n'a joué que 20 minutes en préparation. Le joueur du Racing bénéficie du forfait de Wesley Fofana.

Cette composition surprise est ambitieuse, avec une prime à la jeunesse et un banc plus expérimenté, où on retrouve notamment Picamoles, Machenaud ou encore Lopez.