Coupe du monde de rugby : la France s'impose face à l'Argentine 23 à 21 pour son premier match au Japon

France

La France a battu ce samedi l'Argentine 23 à 21 grâce à un drop de Camille Lopez, tout juste entré en jeu, à la 70e minute lors d'une fin de match irrespirable. Ce premier match au Stadium de Tokyo était capital pour la qualification. Au terme de cette victoire, deux succès lors des trois prochains matchs de poule devraient permettre au XV de France d'accéder aux quarts de finale.

à lire aussi Coupe du monde de rugby : revivez France-Argentine, premier match des Bleus dans ce Mondial

"Deux mi-temps totalement différentes"

Jacques Brunel a réagi à cette victoire au micro de TF1: "Il y a eu deux mi-temps totalement différentes. On aurait voulu repartir sur ce qu'on avait mis en première mi-temps, mais les Argentins étaient là, on savait qu'ils avaient une belle équipe." Le sélectionneur du XV de France est également revenu sur la prestation du Toulousain Romain Ntamack : "C'est pas une surprise, on savait de quoi il était capable, on savait qu'il avait le potentiel à ce niveau-là et c'est pour cette raison qu'on l'avait choisi." Jacques Brunel a tout de même tempéré : "On s'aperçoit qu'on a du travail encore, il y a pas mal de réglages à faire."

Les Bleus ont encaissé leurs premiers points avec une pénalité de Nicolas Sanchez (15e). Trois minutes plus tard, Gaël Fickou, servi par Virimi Vakatawa (18e) après une percée de Penaud, a ouvert leur compteur. Penaud, sur son aile, a récidivé après plusieurs séquences de passes après-contact des tricolores, pour offrir le deuxième essai, splendide, à Antoine Dupont (22e, 14-3). Impeccable dans l'exercice des tirs au but, Romain Ntamack a ensuite passé deux pénalités (29e et 40e+1) pour conclure la première période quasi parfaite du XV de France.

Mais les hommes de Jacques Brunel sont retombés dans leurs travers en seconde période, les Argentins rattrapant leur retard grâce à leurs avants qui ont marqué deux essais sur maul et provoqué des pénalités adverses.