Coupe du monde de rugby : la France sort l'artillerie lourde pour son deuxième test-match contre l'Écosse

Il y a de la revanche dans l'air. Samedi, au tour de la France de recevoir l'Écosse pour un second match de préparation à la Coupe du monde de rugby (8 septembre - 28 octobre). Et pour oublier le revers subi lors de la manche aller , Fabien Galthié a sorti l'artillerie lourde avec le retour de plusieurs cadres dont Antoine Dupont, Romain Ntamack, Grégory Alldritt ou Gaël Fickou.

L'objectif est de reléguer aux oubliettes la piètre première mi-temps à Murrayfield où le XV a encaissé 22 points à 0 en 40 minutes. À moins d'un mois du match d'ouverture des Bleus face à la Nouvelle-Zélande (8 septembre), une deuxième défaite d'affilée ferait très mauvais genre. Mais il faut bien avouer que l'Écosse donne du fil à retordre aux Français avec trois défaites depuis l'arrivée de Galthié sur le banc en 2020.

"Ne pas montrer deux visages sur les deux périodes"

"C'est un match important. Les mecs ont fait une bonne prestation malgré les difficultés en deuxième période... On a encore trois matches pour être prêt pour la Coupe du monde. Là, on veut être plus constant sur le match, ne pas montrer deux visages sur les deux périodes", a ainsi assuré le deuxième ligne Thibaud Flament. "Il faut faire les choses simples, bien se lier, se connecter et faire ce qu'on sait faire. On a besoin de trouver des repères, on sait que tout ne va pas être parfait directement. Mais il faut gagner surtout", a ajouté le joueur de Toulouse.

À Geoffroy-Guichard, dans l'antre des Verts de Saint-Etienne, les Bleus vont donc tenter de retrouver des couleurs. Car les choses sérieuses approchent à grands pas. Il faudra donc occulter ce trou d'air pendable en Écosse, d'où sont cependant ressortis quelques joueurs, l'ailier Louis Bielle-Biarrey notamment. Malgré tout, seuls le troisième ligne de La Rochelle Paul Boudehent et le deuxième ligne du Racing 92 Cameron Woki ont survécu à cette dernière déconvenue.

L'Écosse aligne son équipe quasi-type

Avant le Mondial-2019 au Japon, achevé en quarts de finale, les Tricolores avaient déjà affronté les coéquipiers de Finn Russell à deux reprises, pour un succès à domicile chacun. Les fantômes sont certes toujours là mais, cette fois, il s'agira autant d'enchaîner pour éviter un deuxième revers de rang, ce qui serait une première dans l'ère Galthié, que de se remettre dans le sens de la marche à moins d'un mois de la Coupe du monde à domicile. "Nous sommes en préparation. L'objectif est de se préparer. La planification des quatre années est dictée par une vision. Il faut prendre en compte l'état physique des joueurs. Il faudra aussi s'adapter à nos prévisions. Nous les tenons avec une marge de manœuvre", a tempéré Galthié.

Preuve que les choses sérieuses commencent, l'Écosse aligne son équipe quasi-type, hormis le demi de mêlée Ben White (blessure), le pilier Zander Fagerson (suspension) ou l'arrière Stuart Hogg (retraite). Même son de cloche côté français : sauf pépin, et à quelques exceptions près, l'équipe qui débute samedi devrait ressembler fortement à celle qui s'élancera sur la pelouse du stade de France pour lancer la quête d'une première couronne mondiale.