Coupe du Monde de rugby : la mairie de Toulouse dévoile les premières animations du 8 septembre

A la Prairie des Filtres, à Toulouse, le Village Rugby ouvrira ses portes le vendredi 8 septembre, pour le lancement de la Coupe du Monde. Il doit permettre aux supporters de se retrouver pour les matchs de l'équipe de France, les jours de Match à Toulouse et lors des phases finales.

Le programme de la journée d'ouverture

A partir de 14 heures, trois DJ se succèderont sur scène pour proposer leurs sets : Jay Style, Laurent Wolf et Trinix. Puis l'ex-rugbyman argentin ayant joué au Stade toulousain, Omar Hasan, entonnera l'hymne de l'équipe de France. Après lui, les spectateurs assisteront à un spectacle de Haka et à un "Rugby Drone Show" durant lequel 200 drones s'adonneront à un ballet aérien. Au cours de cette soirée, la Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de Rugby et le match France-Nouvelle-Zélande seront bien sûr diffusés.

Avec ses 40.000 places, la fanzone toulousaine va être la plus grande de France. Elle sera organisée en deux espaces distincts. Le premier, côté Pont Neuf, est prévu pour 30.000 supporters, et le second, placé au centre, doit être plus tranquille et accueillir 10.000 personnes.