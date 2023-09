Coupe du monde de rugby : la Namibie est l’équipe de cœur des aixois

La ville d'Aix-les-Bains (Savoie) est un des camps de base de la Coupe du monde rugby 2023, au grand bonheur des aixois ! "L'équipe de Namibie nous fait l'honneur d'ouvrir un de leurs entraînements au public. Soyez nombreux à aller à leur rencontre et à leur apporter vos encouragements " voici l’annonce faite par la ville d’Aix les Bains la semaine dernière. Les aixois étaient présents au rendez-vous dimanche matin : tous les billets (gratuits mais à réserver à l’avance) ont été retirés très rapidement.

"Les joueurs de Namibie font partis de notre famille maintenant" – Vincent, un fan

C'est une très belle ambiance qui anime le stade de l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Après l’accueil chaleureux fait à l’équipe de la Namibie, début septembre, les aixois ont décidément adoptés ces joueurs. "C’est incroyable, je suis trop content d’être là, de voir ces joueurs. C’est un honneur pour nous. Maintenant les joueurs de Namibie font partis de la famille" affirme Vincent. Cet aixois, passionné de rugby est venu avec son fils notamment qui s’est inscrit cette année au club de rugby de la ville.

"C'est un événement que l'on ne vivra qu'une seule fois dans notre vie !" disent Gaspard et son copain, "c’est absolument génial". Les jeunes garçons ont des petits drapeaux de la Namibie à la main, ils ont mis leur tee-shirt jaune et noir de leur club. Comme ces deux enfants, de très nombreuses personnes se disent fières d’accueillir cette équipe. "C’est une belle équipe. Ils ont du mérite, ce sont des pros. Ils ont joué hier à Toulouse et ce matin, ils sont là, à l’entrainement devant nous. C’est formidable".

Pour la suite de la coupe du monde, les aixois ont maintenant un dilemme : continuer à soutenir la France ou leur nouvelle équipe de cœur !

La Namibie jouera face à la France jeudi 21 octobre au stade Velodromme de Marseille, pour le 3e match de poule.