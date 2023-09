Coupe du monde de rugby : la sélection roumaine reçue avec les honneurs à Libourne

Pas aussi connus que les français ou les All Blacks, mais tout de même sollicités pour des autographes !

Les rugbymen roumains ne sont certes pas les favoris de cette coupe du monde de rugby qui démarre en France vendredi, mais ils ont été reçus comme des stars à Libourne, où ils séjournent durant toute la compétition. Une ambiance festive avant le début des hostilités.

Haie d'honneur de petits libournais brandissant des drapeaux roumains, cérémonie, et échange avec les habitants de la ville : ils ont pu mesurer à quel point la communauté roumaine est importante en libournais. On estime qu'ils sont environ 500 à 600, venus essentiellement pour le travail ces dernières années, et fiers de pouvoir encourager leur sélection ici en Gironde.

Les roumains ont hérité du "groupe de la mort" dans ce mondial puisqu'ils devront défier l'Irlande, puis l'Afrique du Sud, l'Ecosse et les Tonga.