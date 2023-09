Coupe du monde de rugby : la veillée d'armes des pubs irlandais avant la marée verte attendue à Bordeaux

C'est l'heure de la veillée d'armes dans les pubs irlandais de la ville. Ils s'apprêtent à accueillir des milliers de supporters d'ici la fin de la semaine avec le début de la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux. Le point d'orgue sera bien sûr le match entre l'Irlande et la Roumanie samedi après-midi au Matmut Atlantique, suivi dimanche soir de Pays de Galles - Fidji.

Plus de 5 000 supporters irlandais vont débarquer de Dublin et Cork dans une vingtaine d'avions à partir de ce jeudi. Au Connemara, l'un des plus célèbres pub irlandais de Bordeaux, c'est un peu le calme avant la tempête. La terrasse est encore bien en place avec tables et chaises alors que les barrières sont rangées le long du cours d'Albret. Mais dans quelques heures, on y trouvera un grand bar amovible et sûrement une marée humaine toute verte. Claire, la petite dernière de l'équipe : "Je suis très excitée. Impatiente de voir ses supporters, de découvrir cette atmosphère. Oui je suis vraiment très excitée".

Une meilleure organisation ?

Claire fait partie des personnes supplémentaires recrutées pour l'occasion. Mairead, elle, est là depuis 19 ans et elle a une petite idée de ce qu'il l'attend : "En 2016, il y avait un monde de fou. Je n'avais jamais vu ça. On commençait à midi et on ne s'arrêtait plus jusqu'à la fin. Mais, l'ambiance était top". Lors de l'Euro de football, les supporters irlandais avait littéralement envahi le bar et ses alentours. La circulation avait par exemple été coupée. Cette fois-ci, la mairie a d'ores et déjà prévu de tout bloquer et même d'installer des urinoirs, à droite, à gauche.

Le Connemara aux couleurs des équipes qui joueront à Bordeaux lors de cette Coupe du monde. © Radio France

Dans les cuisines du Connemara, on s'attend aussi à vivre un moment très intense. "On a bien sûr commandé beaucoup plus d'alcool que d'habitude. Des frites aussi. Je pense que ce sera comme en 2016 où on était ravitaillé tous les matins", explique Mairead. Et pour Jany, sa collègue, il n'a aucune inquiétude sur de possibles débordements : "On connaît bien les supporters irlandais et même les gallois, ils sont très gentils. Il y a du respect. Je pense que ça va bien se passer et que ce sera super". Reste maintenant à tenir le rythme jusqu'à lundi prochain pour toute l'équipe du pub.