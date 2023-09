Coupe du monde de rugby : lancement de la compétition sous une canicule historiquement tardive en France

Ce vendredi, soir de lancement de la Coupe du monde 2023 en France avec l'affiche de rêve France - Nouvelle-Zélande , la chaleur n'émanera pas uniquement des supporters du XV de France. La compétition démarre alors qu'une partie de la France, dont l'Île-de-France, connaît une canicule historique . Au coup d'envoi à 21h15 ce vendredi 8 septembre, il est prévu 29°C au stade de France et 32°C ressentis, et ce plus d'une semaine après la fin de l'été météorologique.

Cette canicule historiquement tardive est un marqueur du réchauffement climatique. Mais pas de quoi effrayer les sélections concernées qui se disent toutefois "préparées". Thomas Ramos, arrière des Bleus, rappelait mercredi s'être "préparé tout l'été avec des chaleurs comme aujourd'hui". Il espère en outre qu'il "fera un peu plus frais" qu'en journée.

Jusqu'à 35°C à l'ombre pour les matchs en journée samedi

Alors que Météo-France a placé 14 départements des régions Ile-de-France et du Centre-Val de Loire en vigilance renforcée jusqu'à samedi minuit, la chaleur sera en effet plus intense encore pour les matches du week-end en diurne, à Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne et Toulouse, avec parfois plus de 35C à l'ombre. World Rugby, l'organisateur du Mondial, imposera en conséquence des "pauses fraîcheur" durant chacune des deux périodes de ces rencontres, et ce jusqu'à la fin programmée de la vague de chaleur en début de semaine prochaine. Ce dispositif avait déjà été mis en place au Japon en 2019, lors du précédent Mondial.

Ces jours ci, l'ouvreur irlandais John Sexton, qui a évolué au Racing 92, ne masquait pas sa surprise, avant d'affronter la Roumanie à Bordeaux samedi après-midi (15h30), où il devrait faire 33 degrés. "J'ai habité quelques années (en France), et je ne me souviens pas d'une telle chaleur en septembre, même plus au Sud. C'est étrange", a-t-il relevé.

"Un facteur à prendre en compte"

Là encore, il se voulait toutefois confiant. "Nous nous y sommes préparés", a-t-il affirmé. C'est "un facteur à prendre en compte", mais "on est prêts à y faire face", abondait l'entraîneur adjoint John Fogarty. "Nous nous entraînons habituellement dans ces conditions", a également voulu rassurer le sélectionneur des Fidji Simon Raiwalui, tout en espérant un "temps un peu plus frais" au moment du coup d'envoi contre les Gallois dimanche soir à Bordeaux.

Enfin, alors que l'Angleterre s'apprête à affronter l'Argentine samedi à Marseille, l'entraîneur de l'attaque Richard Wigglesworth a relevé que l'horaire du match (21h00) devrait venir en aide aux joueurs. Tous seront "contents" de débuter à cet horaire-là au Stade Vélodrome, où la température devrait être de 24 degrés. "Il va faire chaud et humide" mais les joueurs y sont habitués, a-t-il par ailleurs estimé.