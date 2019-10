Coupe du monde de rugby : le Béarnais Jérôme Garcès va arbitrer la finale

"Une Coupe du monde on n’y va pas en pensant à la fin. On pense d’abord à performer sur les matchs de poule, et après… que le meilleur aille au bout", disait le Béarnais Jérôme Garcès quand on lui demandait si son objectif était d'arbitrer la finale de la Coupe du monde 2019. C'est bien lui que la commission des arbitres de World Rugby, la fédération internationale, a désigné ce mardi. Il sera donc au sifflet samedi pour diriger le dernier match de sa carrière, et assister aux premières loges au sacre mondial de l'Angleterre ou de l'Afrique du Sud.

Le premier Français au sifflet en finale

À 46 ans, il va devenir le premier arbitre tricolore a diriger une finale de Coupe du monde. Il était un des favoris officieux pour la finale, cela s'est finalement joué entre lui et le Gallois Nigel Owens, après après avoir déjà arbitré 57 test-matchs internationaux, un quart-de-finale et une demi-finale de la Coupe du monde en 2015 (et été juge de touche en finale), et aussi arbitre de la dernière finale de Champions Cup et des deux dernières finales de Top 14.

Pour cette finale, l'Arudyen sera assisté d'un autre Français, Romain Poite, désigné comme l'un des juges de touche. Lors de cette Coupe du monde au Japon, Jérôme Garcès a déjà dirigé les matchs de poule Nouvelle-Zélande / Afrique du Sud (23-13), Irlande / Russie (35-0) et Pays de Galles / Fidji (29-17), mais aussi le quart de finale Angleterre / Australie (40-16), et la demi-finale Pays de Galles / Afrique du Sud (16-19).