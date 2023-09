Coupe du monde de rugby : le Chili veut continuer à écrire son histoire à Bordeaux

Ils ont les yeux grand ouverts, découvrent les trajets en car sous escorte et le protocole pointilleux de World Rugby. Mais ils n'ont pas peur. Dimanche dernier à Toulouse, le Chili a fait une entrée remarquée. Il a bien résisté au Japon malgré la défaite. Grâce à son énergie sur le terrain, grâce au talent de certains de ses joueurs, grâce aussi au soutien de plusieurs milliers de supporters qui ont enflammé les tribunes du Stadium.

Les Chiliens ont découvert le Matmut Atlantique ce vendredi. © Radio France - Arnaud Carré

"Il y a un seul maillot, le maillot rouge, celui du Chili, celui des Condores, explique l'entraîneur des avants Ricardo Cortes. On est ravi de recevoir tout ce soutien par tous les supporters. Ça nous met du baume au cœur, ça nous donne de la force pour avancer et affronter tous les défis auxquels on doit faire face."

"On est à la hauteur"

Composée de joueurs amateurs qui jouent tous au pays (dans le club de Selknam à Santiago) à l'exception de l'arrière de Soyaux-Angoulême Inaki Ayarza et du talonneur de Périgueux Matias Dittus, l'équipe rêve maintenant de décrocher un premier succès en coupe du monde. Compliqué mais pas impossible. Le centre Domingo Saavedra rappelle que le voisin Uruguayen a réussi à embêter le XV de France.

"L’Uruguay représente l’Amérique latine. Comme nous. Leur résultat prouve qu’on fait les choses correctement. Ça prouve qu’on a le niveau pour affronter les meilleures équipes du monde. C’est un bon message qui est transmis. On est à la hauteur."

Bordeaux pourrait être le cadre d'une journée historique pour le rugby chilien. Et à défaut de victoire, tout point pris sera un grand pas vers son développement