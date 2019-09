Coupe du monde de rugby : le classement du XV de France dans le groupe C

La Coupe du monde 2019 de rugby se déroule au Japon du 20 septembre au 2 novembre. Le XV de France se trouve dans le groupe C avec l'Angleterre, l’Argentine, les Tonga et les États-Unis. Retrouvez le classement des Bleus et des autres équipes !