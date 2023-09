Coupe du monde de rugby : le Haka "Ka Mate" des All Blacks expliqué par le plus Basque des Néo-Zélandais

Ka mate ! Ka mate !". Avant chaque match international de rugby contre la Nouvelle-Zélande, après les hymnes nationaux, il y a toujours ce moment spécial. Celui du haka, durant lequel les 15 All-Blacks se frappent la poitrine et les cuisses avec le poing et le sol avec les pieds. Le visage aux yeux exorbités et parfois la langue pendante. Un rituel insulaire expliqué par Sean Spring, ancien joueur de rugby maori néo-zélandais, installé depuis 1992 au Pays basque pour jouer au rugby à l'US Garazi, le club de Saint-Jean-Pied-de-Port, devenu depuis l'US Nafarroa. Aujourd'hui, il vit à Lahonce et côtoie toujours le monde du rugby. Il dirige une société, Haka Maori, spécialisée dans le "team building".

"Le haka, ça veut dire en maori : "faire". Au sens large : danser, chanter. Et puis il faut un troisième ingrédient il faut raconter une histoire. Des haka, il y en a des milliers. Chaque tribu, chaque école, etc. a son haka qui lui est propre. Une façon de s'unir et de s'identifier." La version du haka des All Blacks s'appelle le "Ka Mate", et elle a été inspirée dans les années 1820 par l'histoire du chef maori Te Rauparaha.

Retenu captif par une tribu ennemie, il parvient à s'évader. Dans sa fuite, il se cache dans la fosse d'une des maisons d'un village ami pour échapper à ses ravisseurs. Caché par le chef de ce village et sa femme, et voyant les guerriers arrivé à sa recherche, il répète tout bas : "Ka mate, ka mate" ("Je vais mourir, je vais mourir"). Hors de danger, l'homme se met alors à célébrer la vie, en criant : "Ka ora, ka ora" ( "Je vois le soleil, je vais vivre" ).

Avant de remercier le chef du village et sa femme : "Tenei te tangata puhuruhuru, Nana nei i tiki mai, whakawhiti te ra" ("Voici l'homme poilu, Qui est allé arracher le soleil, et l'a fait briller de nouveau"). Et de conclure : "A hupane, A kaupane ! Whiti te ra ! Hi !" ("Un pas vers le haut ! Un autre pas vers le haut ! Soyez solides et rapides devant le soleil qui brille ! Je suis vivant, oui !"). Ce jour-là naît le "Ka mate ! Ka mate !".

Quant à l'introduction de ce haka dans le milieu du rugby ? Il faut faire un bond dans le temps. Jusqu'en 1905, plus exactement. C'est à cette date, lors de leur première tournée à l'étranger au Royaume-Uni, mais aussi en France et contre le Canada, que les ancêtres des All Blacks lancent ce qui va rapidement devenir un mythe.

