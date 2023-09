Coupe du monde de rugby : le match France / Nouvelle Zélande retransmis sur écran géant à Dijon

Ce vendredi 8 septembre, c'est le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby organisée en France, avec une belle affiche puisque le XV de France affronte les all blacks de Nouvelle Zélande. Une soirée qui s'annonce dors et déjà mémorable et le Conseil Départemental compte profiter pour promouvoir le rugby en Côte-d'Or. Il ouvre à cette occasion les jardins du Département à Dijon pour suivre la cérémonie d'ouverture et le premier match des bleus sur écran géant, mais aussi pour organiser une série de manifestations avec le Stade Dijonnais.

Demandez le programme

Dès 19 h 00, vous pourrez venir dans les Jardins du Département à Dijon pour cette soirée spéciale "ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023" et suivre sur écran géant le premier match des Bleus. Vous trouverez aussi sur place :

une animation maquillage « bleu - blanc - rouge » pour se mettre aux couleurs de l’équipe nationale

une distribution de drapeaux Côte-d’Or

une animation rugby avec le Stade Dijonnais

une restauration et des boissons proposés sur six points dédiés

Brasserie de France et ses bières de la gamme « La 21 », fraîchement labellisées « Savoir-Faire 100% Côte-d’Or »

Stade Dijonnais - Hotdog

Cocktails Védrenne

Pizza Balou

Friterie L’acropole

Churros Oh Niglo

20 h 00 : Diffusion de la cérémonie d’ouverture sur grand écran

21 h 00 : Diffusion du match France-Nouvelle Zélande sur grand écran

23 h 00 : Fermeture des portes

Attention, le nombre de places est limité à 1.000 personnes.