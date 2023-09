Coupe du monde de rugby : le point sur les joueurs blessés

Se blesser, cela fait partie de la vie de sportif. Se blesser à quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours de l'évènement le plus attendu de sa carrière, c'est à la fois triste, et potentiellement très problématique pour son équipe. C'est le cas de plusieurs joueurs cadres du XV de France, alors que la Coupe du monde de rugby débute ce vendredi par le match d'ouverture entre les Bleus et la Nouvelle-Zélande. Anthony Jelonch, Romain Ntamack, Cyril Baille, Jonathan Danty, Paul Willemse... L'infirmerie des Bleus n'a cessé de se remplir ces dernières semaines.

Si certains peuvent espérer reprendre la compétition en cours de route, d'autres ont vu leur rêve s'envoler. Leur absence est-elle préoccupante pour la performance des Français, considérés jusqu'à peu comme les grands favoris de la compétition ?

Romain Ntamack

Touché au genou gauche le 12 août lors du match de préparation face à l'Écosse , l'ouvreur du Stade Toulousain passe des examens le lundi suivant. C'est le coup de massue : rupture des ligaments croisés. Romain Ntamack sera forfait pour toute la durée de la compétition . La charnière toulousaine formée avec Antoine Dupont , savamment travaillée depuis quatre ans par Fabien Galthié, s'en retrouve méchamment amputée, et ce au pire moment. On imagine l'amertume du demi d'ouverture, et la question hante alors tout supporter des Bleus : cette blessure privera-t-elle la France de son premier trophée Webb Ellis ?

Depuis, le demi d'ouverture Matthieu Jalibert , intronisé titulaire en N.10, a prouvé que le XV de France pouvait compter sur lui. Pour sa première association à la charnière avec Antoine Dupont depuis près de deux ans, l e duo a fait des étincelles contre l'Australie (victoire 41-17).

Romain Ntamack, de son côté, a démontré qu'il avait un mental d'acier, en employant des mots tels que "dédramatiser" et "relativiser" sur l'Équipe . Opéré la semaine dernière, il sera absent plusieurs mois. Mais "I'll be back", avait-il twitté dès l'annonce de son forfait.

Cyril Baille

C'est un pari. Cyril Baille , lui aussi blessé au mollet droit lors du match de préparation France-Écosse , souffre "d'un décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne" selon les explications de la Fédération Française de Rugby. Son absence est estimée à cinq à six semaines, mais le pilier du Stade Toulousain a tout de même été sélectionné parmi les 33 joueurs retenus pour le Mondial. Attendu pour le troisième match des Bleus , le 21 septembre contre la Namibie, il sera remplacé d'ici là par Jean-Baptiste Gros .

Anthony Jelonch

Lui aussi victime, comme Ntamack, d'une rupture du ligament croisé du genou, le troisième ligne Anthony Jelonch a eu la "chance" de se blesser suffisamment en amont de la compétition, en février lors du Tournoi des Six Nations... là encore contre les Écossais ! Opéré le 6 mars, le joueur du Stade Toulousain s'est lancé dans une course contre-la-montre. Cinq mois de rééducation lors desquels le Gersois a charbonné comme jamais pour être dans la liste des 33. Ce sera le cas, même si Jelonch manquera tout de même le début de la compétition.

"On pense que les délais jugés pour les retours de ces joueurs sont cohérents. Cyril Baille et Anthony Jelonch ne seront pas disponibles pour le premier match, potentiellement pour le second, peut-être pour le troisième et sûrement pour le quatrième", a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié. Leur retour potentiel pourrait donc se faire lors d'un quart de finale de très haut niveau : les Bleus devraient retrouver les champions du monde sud-africains ou les N.1 mondiaux irlandais, voire les surprenants écossais, l'équipe qui a le plus battu le XV de France de Galthié.

Jonathan Danty

La participation au match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande du centre du XV de France, touché aux ischio-jambiers, sera décidée ce "mardi soir", à la veille de l'annonce de la composition d'équipe, a affirmé Fabien Galthié dimanche.

La Fédération française de rugby avait annoncé mercredi que Jonathan Danty , l'un des cadres des Bleus, souffrait d'une "lésion mineure sur ses ischio-jambiers". Interrogé à son sujet en conférence de presse, à cinq jours du choc contre la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur des Bleus a affirmé que le centre de La Rochelle (30 ans, 23 sélections) suivait "un protocole adapté". "Aujourd'hui, il a participé à tout l'entraînement, sachant qu'on était à allure modérée, avait-il ajouté. En fonction de son évolution, on prendra une décision pour la composition d'équipe mardi soir".

"Il n'est pas annoncé forfait, il a un problème musculaire. Il est suivi de près par le staff, mais ce ne sera pas un forfait, on établira une composition d'équipe en fonction de l'état des troupes du moment", a insisté le sélectionneur.

Paul Willemse

Paul Willemse , 30 ans, blessé à la cuisse lors d’une séance d’entraînement individuelle à Montpellier, devrait passer à côté de sa seconde - et dernière - Coupe du monde. Le deuxième ligne du MHR intègre toutefois la liste des joueurs réservistes, susceptibles d'être rappelés dans le groupe en cours de compétition.

Né à Pretoria, le Sud-africain naturalisé Français avait déjà raté le Mondial 2019 en raison d'une blessure contractée pendant la préparation. La saison dernière, il n'a disputé que treize rencontres avec Montpellier, toutes compétitions confondues, notamment en raison d'une blessure récurrente à une cuisse.

Son remplacement par un autre joueur du MHR, Bastien Chalureau, est au cœur d'une polémique liée à une condamnation du joueur pour des violences à caractère raciste, remontant à 2020. Ce que le deuxième ligne a nié, rappelant avoir fait appel de ce jugement.