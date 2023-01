Coupe du monde de rugby - Le Portugal à Perpignan pour s'entraîner et échanger

L'USAP et son président François Rivière ont mis les petits plats dans les grands pour faire l'annonce officielle de l'installation du Portugal à Perpignan pendant la coupe du monde de rugby. Le maire de Perpignan, la présidente du département, le président de la communauté urbaine et le responsable des sports à la région étaient à ses côtés pour accueillir le directeur général de la coupe du monde Julien Collette mais aussi le sélectionneur du Portugal, Patrice Lagisquet.

A partir du mois d'août, la sélection portugaise profitera des installations de l'USAP au parc des sports et séjournera à l'hôtel de la Villa Duflot. "C'est exceptionnel, ce n'est jamais arrivé dans ce territoire d'accueillir une nation pendant la coupe du monde, s'est félicité François Rivière, ce sont trois ans d'efforts pour arriver à convaincre la coupe du monde de rugby que Perpignan peut et doit jouer parmi les plus grands. On va voir maintenant avec Patrice Lagisquet comment on se répartit les installations, soit l'USAP se rapatriera sur Aimé-Giral soit on fera en sorte d'avoir des calendriers compatibles. Mais, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une opposition entre l'USAP et le Portugal."

Troisième nation à s'installer en Occitanie

La délégation portugaise avait visité les installations de Carcassonne, Narbonne et Perpignan. Le choix s'est porté sur les installations catalanes. Le centre d'entraînement de l'USAP arborera donc les couleurs portugaises, des installations qui sont au cœur des débats depuis des années. Elles seront légèrement retouchées pour l'arrivée du Portugal, en attendant mieux : "Vous allez avoir des annonces dans quelques jours (Ndlr : le 17 janvier) sur ces choses-là qui vont faire évoluer à la fois la formation et tout ce qui tourne autour de l'USAP en général. Les installations seront améliorées un minimum cette année d'ici l'arrivée du Portugal."

La communauté portugaise et le monde du rugby amateurs pourront ainsi rencontrer et échanger avec l'équipe nationale du Portugal : une équipe composée de joueurs amateurs et de professionnels évoluant en France.

Des animations verront le jour. En tous cas, le sélectionneur Patrice Lagisquet a clairement envie de s'ouvrir au public : "On aura sûrement des sollicitations pour participer à quelques manifestations et avoir des entraînements ouverts au public. On va se prêter au jeu, ce serait désolant de ne pas le faire. Il faut profiter de cet événement pour continuer de promouvoir le rugby. On ne va pas se retrancher comme des stars de foot professionnel."

Le Portugal est la troisième nation à s'installer dans la région Occitanie après le Japon à Toulouse et les Samoa à Montpellier. "On veut qu'on vive cet événement dans la grande région, commente le chargé des sports à la Région Kamel Chibli*, on va organiser des événements dans les villes avec les grands joueurs que nous avons. L'idée est de lancer une grande tournée régionale à partir du mois de mars."

L'idée serait aussi d'avoir un match entre le Portugal et le Japon ou les Samoa à Aimé-Giral pendant cette coupe du monde. EN matchs de poule, les Portugais affronteront le Pays-de-Galles, la Géorgie, l'Australie et les Fidji.