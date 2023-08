Coupe du Monde de rugby : le Portugal comme à la maison

Le Portugal a dévoilé ce lundi matin les noms des 33 joueurs qui porteront le maillot des "Lobos" pendant la Coupe du Monde en France.

17 joueurs évoluent en France

17 joueurs sur les 33 retenus évoluent en France. David Gérard, présent dans l'encadrement portugais aux côtés de Patrice Lagisquet, s'explique sur le groupe : "On a essayé d'utiliser l'expérience de nos avants qui jouent en France parce que c'est important pour nous. Et puis la grosse base des joueurs portugais, ce sont des anciens U20 qui ont aujourd'hui 22 ou 23 ans. Ils ont besoin d'être encadrés dont on a essayé de trouver un bon équilibre. Et derrière, c'est exactement le même cas. En Coupe du Monde, tu ne peux pas y aller qu'avec de la fougue."

Le Portugal affrontera le Pays de Galles, la Géorgie puis les Fidji avec l'étiquette du petit mais avec l'envie de montrer une belle image : "Avec le Chili, on est les deux petits poucets. L'objectif il est surtout comportemental. C'est ce qui me fait du bien personnellement, l'humain est au centre du débat. On attend de nos joueurs qu'ils rendent fiers leur nation et leurs familles. On ne veut pas avoir de regret et que les joueurs aient beaucoup de plaisir à être là. On essaie de les armer au maximum pour qu'ils vivent de grands moments. Le rugby portugais est méconnu en Europe mais aussi au Portugal ! On se doit donc de rendre fière cette nation et ceux qui jouent au rugby au Portugal même s'ils ne sont que 4.000."

Le Portugal jouera deux de ses quatre matches de poule à Toulouse. Une agglomération toulousaine qui n'est pas anodine pour plusieurs membres de cette délégation. Samuel Marques a joué au Stade Toulousain, Thibault de Freitas est né dans la ville rose et a connu les centres de formation de Colomiers et Castres, David Gérard a entraîné à Montauban et Toulouse et habite toujours ici, les ailiers Pinto et Marta porteront le maillot de Colomiers après le mondial, etc. Autant d'histoires qui rendent ces affiches au Stadium particulières.

Les quatre matchs du Portugal

Pays de Galles à Nice le 16 septembre

Géorgie le 23 septembre à Toulouse

Australie le 1er octobre à Saint-Etienne

Fidji le 8 octobre à Toulouse

Le groupe portugais