Coupe du Monde de rugby : le programme des Bleus dans la métropole lilloise

Les Bleus arrivent en TGV ce mardi, à la mi-journée à Lille, en provenance de Paris. Ils quittent leur camp de base de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, pour s'installer pendant un peu moins de 3 jours dans la métropole lilloise, à l'hôtel Mercure de Marcq-en-Baroeul.

Entraînements à huis clos

L'établissement hôtelier qui sera surveillé de près : toutes les équipes participant à ce Mondial sont protégées par les unités d'élite de la police nationale et de la gendarmerie : le Raid et le GIGN. Les joueurs effectueront des aller-retours entre leur hôtel et leurs lieux d'entraînements : côté pelouse, ce sera le stade Emmanuel Théry, à Villeneuve d'Ascq, l'antre du club de rugby féminin, le LMRCV mais aussi le stade Pierre Mauroy. Côté salle, ce sera la musculation au stadium de Villeneuve d'Ascq.

Sélection annoncée à 16h

Dès 16h, ce mardi après-midi, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, donnera la liste des 23 joueurs retenus pour ce deuxième match de poule. De nombreux joueurs devraient être mis au repos, à commencer sans doute par le capitaine Antoine Dupont, après le premier choc de ce mondial face à la Nouvelle Zélande.

Une annonce qui sera faite depuis le stadium de Villeneuve d'Ascq. L'enceinte sportive sera utilisée pour les séances de musculation. Pour les entrainements sur pelouse, ce sera le stade Emmanuel Théry, à Villeneuve d'Ascq, l'antre du LMRCV, le club de rugby féminin qui évolue au + haut niveau, en Elite 1. A moins que le XV de France n'effectue tous ses entraînements au stade Pierre Mauroy, tout n'est pas encore calé. Quoi qu'il en soit, les entraînements se dérouleront tous tout sera à huis clos, il n'y aura pas de rencontre prévue a priori avec le public.

Le Mercure de Marcq-en-Baroeul déjà prisé des footballeurs

Les joueurs feront surtout des aller-retours entre leurs lieux d'entraînement et leur hôtel, le Mercure de Marcq-en-Baroeul, un 4 étoiles qui possède un vaste parking facile à sécuriser, son propre restaurant, pratique pour des menus adaptés aux grands gabarits de ces sportifs. L'établissement avait déjà accueilli une équipe de France, c'était les Bleus du ballon rond, lors de l'Euro 2016.