Coupe du monde de rugby : le rêve de Maéna, 9 ans, mascotte du XV de France face à l'Uruguay

C'est une journée très spéciale et forte en émotions que va vivre Maéna Varlet. Cette jeune joueuse de rugby qui en est à sa 5ème saison est âgée de 9 ans et a été désignée "mascotte" du match pour l'équipe de France, par l'un des sponsors de la compétition, le constructeur automobile Defender. "Je le prends comme un rêve, explique Maéna qui ne semble pas plus stressée que cela. J'imagine qu'ils gagnent et qu'on dise allez les Bleus !"

Candidature par vidéo

Chez les Varlet, on vibre rugby : outre Maéna, son grand frère Titouann, 15 ans et son père Laurent, font du rugby au club du stade Villeneuvois près de Lille. En début d'année, le père reçoit un appel à candidature pour être mascotte lors des 48 matchs de la Coupe du Monde de rugby. Il propose donc à sa fille de participer au concours : elle envoie notamment une vidéo dans laquelle elle raconte ses passions : le rugby (forcément) mais aussi le dessin, la couture, la musique.

Maéna, 9 ans (au centre de la photo entourée de ses parents et de ses frères et sœurs), jeune joueuse du stade villeneuvois, a été choisie pour être la mascotte du match de poule France-Uruguay à la coupe du monde de rugby. © Radio France - Stephane Barbereau

Défendre un rugby inclusif

Dans vidéo, la jeune fille défend aussi quelques causes : "je veux que les filles aient les mêmes droits que les garçons partout dans le monde, je veux partager l'art parce que ça réunit les gens, j'aime bien aider ceux qui ont des difficultés ou un handicap". Maéna explique qu'elle a un problème d'audition depuis bébé. Lorsqu'elle a appris en mai qu'elle était retenue comme l'une des 96 mascottes du Mondial, elle sortait d'ailleurs d'une greffe de tympans, explique sa maman : "ça lui tenait vraiment à coeur de défendre les personnes qui se sentent exclues". "C'était doublement une émotion, se souvient Laurent Varlet, le papa : elle sortait de quelque chose de douloureux pour elle donc c'était une joie !"

Main dans la main avec Anthony Jelonch

Maéna sera emmenée au stade avec son papa ce jeudi en fin d'après-midi, elle fera une petite répétition puis ce sera le grand moment tant attendu aux alentours de 20h45. Elle tiendra la main du capitaine de l'équipe de France, Anthony Jelonch sur ce match. Elle aurait aimé que ce soit Antoine Dupont, le capitaine habituel des Bleus mis au repos sur ce match, parce qu'il est "fort et rapide" explique le jeune fille qui ne boudera évidemment pas son plaisir d'entrer sur la pelouse avec le 3ème ligne du XV de France.