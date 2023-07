Coupe du Monde de rugby : Le Stade Toulousain embauche six jokers !

Le Stade Toulousain se renforce avec six "jokers", pas moins ! Le club vient de les dévoiler ce jeudi 13 juillet. Ces six joueurs vont pallier l'absence de nombreux internationaux lors de la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre - 28 octobre). Le moment le plus crucial sera sans doute le mois d'août, avec trois rencontres pour débuter la saison sans les internationaux, qui seront en pleine préparation.

Quatre recrues très "pacifiques", un Anglais et Elstadt prolonge

Parmi les six, le troisième ligne samoan de 35 ans, Piula Faasalele, en provenance de Perpignan, est de retour après avoir déjà joué à Toulouse de 2016 à 2019. Le troisième ligne sud-africain Rynhardt Elstadt (33 ans) va prolonger pour quelques mois son expérience dans le Sud-Ouest.

Le demi d'ouverture anglais Billy Searle, le trois-quarts fidjien Setareki Bituniyata, l'ailier néo-zélandais George Tilsley et l'arrière japonais Kakeru Okumura rejoignent aussi le champion de France comme jokers Coupe du monde.

Toulouse sera privé d'une vingtaine de joueurs avant et pendant la compétition, dont la charnière des Bleus formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack, ou encore l'arrière Thomas Ramos .

