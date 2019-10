VIDÉOS - Coupe du monde de rugby : le XV de France bat les États-Unis avec le bonus offensif

Deux semaines après sa victoire inaugurale contre l'Argentine (23-21), le XV de France a obtenu la victoire bonifiée face aux États-Unis (33-9) ce mercredi pour son deuxième match de poule dans cette Coupe du monde de rugby au Japon.

Les hommes de Jacques Brunel ont rapidement trouvé la faille par un essai de Yoann Huget (6e), à la réception d'un coup de pied par-dessus de Camille Lopez, transformé par Thomas Ramos.

Le même Camille Lopez a ensuite récidivé pour Alivereti Raka pour le deuxième essai français (24e).

Victoire brouillonne

Mais après ces deux éclairs, le XV de France s'est montré brouillon, et surtout très indiscipliné sur l'ensemble de la première période (huit pénalités sifflées à son encontre), ce qui a permis à l'ouvreur des "Eagles" AJ MacGinty de maintenir son équipe à portée par deux pénalités (18e et 31e). Le score à la pause était de 12 à 6.

Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour que le XV de France s'envole au tableau d'affichage et inscrive deux autres essais grâce à Gaël Fickou (67e) et Baptiste Serein (70e) qui a validé le bonus offensif. Des essais transformés par Camille Lopez (26-9).

En fin de rencontre, Jefferson Poirot a inscrit un ultime essai (31-9).

Hommage à Jacques Chirac

A la demande du XV de France, une minute de silence a été respectée avant la rencontre en mémoire de Jacques Chirac, ancien président de la République française, décédé jeudi.

Les Bleus ont également porté un brassard noir en hommage à l'ancien chef d'Etat.

Deuxième de la poule

La France conserve la 2e place du groupe C synonyme de qualification pour les quarts de finale avant le choc entre l’Angleterre (1re) et l’Argentine (3e) ce samedi.

Le lendemain, les hommes de Jacques Brunel affronteront les Tonga avant de défier l'Angleterre le samedi 12 octobre (10h15) lors du denier match de poule.

Le calendrier du XV de France

Quatre matches et plus si affinités ! Le XV de France se trouve dans le groupe C avec l'Angleterre, l’Argentine, les Tonga et les États-Unis.Les joueurs de Jacques Brunel doivent terminer dans les deux premiers de la poule pour disputer les quarts de finale.

samedi 21 septembre : France 23 - 21 Argentine

23 - 21 Argentine mercredi 2 octobre : France 31 - 9 Etats-Unis

31 - 9 Etats-Unis dimanche 6 octobre : France - Tonga (9h45)

- Tonga (9h45) samedi 12 octobre : Angleterre - France (10h15)

