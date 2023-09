Coupe du monde de rugby : les 13 règles essentielles pour suivre un match

Quinze joueurs et un ballon ovale, jusque-là, vous suivez. Mais ensuite ? Non seulement le rugby possède un langage qui lui est propre , mais les règles de ce sport, nombreuses, évoluent régulièrement. Quelles sont les principales règles à connaître pour suivre sans trop de difficulté la Coupe du monde de rugby 2023 en France ? France Bleu fait le point.

Comment on compte les points ?

Un essai, quand le joueur aplatit le ballon dans l'en-but de l'adversaire, ou a minima sur la ligne, est récompensé de 5 points. Pour que l'essai soit validé, il faut impérativement que le joueur garde la maîtrise du ballon jusqu'au bout.

Le buteur de l'équipe peut alors tenter de faire gagner 2 points supplémentaires à son équipe en faisant passer le ballon entre les perches, au-dessus de la barre transversale située à 3 mètres de haut. Il a 90 secondes pour botter la balle, placée sur un tee. On dit qu'il tente de "transformer" l'essai. Le coup de pied doit être tiré dans l'alignement dans lequel a été aplati le ballon. Plus l'essai est proche des poteaux, plus la transformation sera donc facile pour le buteur.

En cas de faute, l'arbitre peut accorder une pénalité à l'équipe adverse. Le buteur tente là encore de botter le ballon entre les perches mais cette-fois ci, en cas de réussite, il rapporte 3 points à son équipe. Au lieu de tenter la pénalité, les joueurs peuvent aussi décider de taper le ballon en touche pour se rapprocher de la ligne d'en-but adverse. Dans ce cas, ils gardent la possession du ballon.

Un drop rapporte également 3 points. Pour ce faire, l'un des joueurs doit taper le ballon entre les perches, en cours de jeu. Difficulté supplémentaire : il doit le laisser tomber au sol avant de le frapper au pied, d'où le terme "drop" (littéralement, "drop kick" signifie "coup de pied tombé" en anglais). Cela nécessite d'être bien placé par rapport aux poteaux, de déjouer les contres, et d'anticiper le rebond du ballon. Cette action de jeu est donc assez peu fréquente.

Fait de jeu encore plus rare, on accorde 7 points à une équipe en cas d'"essai de pénalité". Dans ce cas de figure, l'abrite juge que l'essai aurait été marqué si une faute adversaire n'avait pas interrompu l'action. Ici, il n'y a pas de tentative de transformation.

Au rugby, il est impossible de marquer contre son camp. Pour défendre, un joueur a donc la possibilité d'aplatir le ballon dans son propre en-but.

Quinze joueurs, tous à leur poste

Une équipe de rugby est composée de quinze joueurs et de huit remplaçants. Sur le terrain, chacun des joueurs a un rôle bien spécifique et, souvent, un physique différent en fonction des qualités recherchées. Chaque numéro correspond à un poste.

Les "avants" sont au nombre de huit. Ils sont aussi appelés "les gros" ou "le pack", puisqu'ils composent la mêlée. Parmi eux, trois premières lignes dont deux piliers et un talonneur, deux deuxièmes lignes et trois troisièmes lignes. Ils sont chargés de la conquête du ballon et sont particulièrement actifs au moment de la touche.

Numéro 1 : pilier gauche

Numéro 2 : le talonneur

Numéro 3 : pilier droit

Numéro 4 : deuxième ligne gauche

Numéro 5 : deuxième ligne droite

Numéro 6 : troisième ligne aile

Numéro 7 : troisième ligne aile

Numéro 8 : troisième ligne centre

La "charnière" relie les avants aux arrières. Les "demis" sont les stratèges de l'équipe.

Numéro 9 : le demi de mêlée

Numéro 10 : le demi d'ouverture

Les "trois quarts" sont souvent les plus rapides et traditionnellement chargés de marquer des essais :

Numéro 11 : trois-quarts aile ou ailier gauche

Numéro 12 : trois-quarts centre ou premier centre

Numéro 13 : trois-quarts centre ou deuxième centre

Numéro 14 : trois-quarts aile ou ailier droit

L'arrière est le dernier rempart avant la ligne d'en-but. Il reste généralement en retrait pour réceptionner les ballons tapés au pied par l'équipe adverse.

Numéro 15 : arrière

Durée du match

Un match de rugby à XV est composé de deux périodes de 40 minutes chacune, entrecoupées d'une mi-temps. Le chronomètre peut être arrêté par l'arbitre lorsque le jeu s'interrompt, mais ce n'est pas systématique.

Contrairement au football, il n'y a pas de temps additionnel en rugby. Lorsque les 80 minutes sont atteintes, l'arbitre laisse le jeu se poursuivre tant que le ballon n'est pas sorti du terrain. On a ainsi vu des équipes renverser un match après le temps réglementaire. En 2017, lors du Tournoi des Six Nations, la France l'avait emporté contre le pays de Galles grâce à un essai aplati à la 100e minute !

Lors des matchs couperet, il peut en revanche y avoir une prolongation de deux fois 10 minutes, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. Si aucune des deux équipes ne prend le dessus après ces 20 minutes, c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais qui est désignée vainqueur. Et si le nombre d'essais est identique, on procède à un tir au but, dont les règles diffèrent selon les compétitions. Mais ce cas de figure est extrêmement rare.

Des passes oui, mais en arrière

C'est la règle numéro 1 de ce sport : au rugby, les passes à la main se font uniquement à un coéquipier situé en arrière, ou a minima parallèlement à la ligne d'en-but. En cas de passe en avant, il y a faute. Une mêlée est ordonnée à l'endroit de l'en-avant, avec introduction pour l'équipe qui n'a pas commis la faute.

Les maladresses sont également sanctionnées. Si un joueur fait tomber le ballon et qu'il touche le sol, une main ou un bras en avant du joueur, il y a "en-avant", et ce même si le geste est involontaire.

Il est en revanche autorisé de jouer le ballon vers l'avant au pied, pour dégager la balle, faire une chandelle ou une passe au pied. Mais World rugby rappelle que "les coéquipiers du botteur en avant du ballon au moment de la frappe sont hors-jeu", sinon ce serait trop facile.

Un joueur n'a pas le droit de passer le ballon à un coéquipier situé devant lui. © AFP - AFP

La mêlée ordonnée

Après une faute mineure telle qu'un en-avant ou lorsque le ballon est devenu injouable, il y a mêlée ordonnée ou mêlée "fermée". Les deux "packs" (les avants) se positionnent face à face, selon un ordre bien établi. Le demi de mêlée de l'équipe non fautive introduit le ballon "au milieu du tunnel entre les deux lignes d’avants, à un endroit où les deux talonneurs peuvent lutter pour la possession du ballon en tentant de talonner le ballon vers l’arrière en direction de leurs coéquipiers", décrit World rugby. D'où le nom de "talonneur" pour le numéro 2, au passage.

Les deux packs tentent de repousser leurs adversaires pour prendre possession du ballon et le faire sortir par l'arrière, où il sera récupéré par le demi de mêlée (le plus souvent). Ce dernier le passe ensuite aux lignes arrière pour lancer une attaque.

Le maul, le ruck, quésaco ?

Un maul et un ruck désignent tous deux un regroupement de joueurs. Dans le maul, le porteur du ballon est saisi et poussé par un ou plusieurs joueurs adverses. Ses coéquipiers en font de même dans l'autre direction. Cette action se déroule notamment après une touche, les joueurs essayant d'emmener le ballon vers l'en-but pour gagner du terrain. Dans un maul, le ballon ne doit pas être au sol.

À l'inverse, dans le ruck, ou "mêlée spontanée", le ballon est au sol. Après un plaquage, notamment, un ou plusieurs joueurs de chaque équipe contestent le ballon, sur leurs pieds.

Le plaquage

Un "bouchon", un "tampon", un "caramel", un "timbre"... Le langage pour désigner un plaquage est particulièrement fleuri. Quelles que soient la force employée et la technique utilisée, le but est toujours le même : faire tomber l'adversaire au sol pour l'empêcher d'avancer. Seul le porteur du ballon peut être plaqué. Pour éviter d'être plaqué, ce dernier peut essayer de repousser son vis-à-vis du plat de la main. On appelle ce geste un "raffut".

Lors d'un plaquage, le "plaqueur" doit immédiatement libérer le porteur du ballon. Quant au joueur plaqué, il est tenu de libérer le ballon. Il tente de se coucher sur le flanc, dos à l'adversaire pour faire un rempart de son corps, et de tendre le ballon vers ses coéquipiers qui, eux, se placent debout au-dessus de lui pour protéger le ballon des assauts adverses. Le but de l'autre équipe est d'empêcher la libération du ballon pour récupérer la possession. Pour cela, le ou les joueurs doivent impérativement rester sur leurs appuis.

Le plaqué doit relâché le ballon, le plaqueur doit relâcher le plaqué. © AFP - AFP

Une bonne technique est essentielle pour effectuer un bon plaquage ou se faire plaquer sans se blesser. Elle permet de compenser une différence de poids et de force. Un joueur léger pourra ainsi faire tomber un avant en le prenant aux chevilles.

Pour éviter les blessures, les plaquages sont soumis à des règles strictes. Les plaquages "dangereux" sont interdits :

Le plaquage haut ou "cravate" : au-dessus des épaules, à la gorge par exemple. Il peut être sanctionné par une pénalité, voire d'un carton jaune ou rouge, selon la gravité.

: au-dessus des épaules, à la gorge par exemple. Il peut être sanctionné par une pénalité, voire d'un carton jaune ou rouge, selon la gravité. Le plaquage "cathédrale" : il consiste à soulever l'adversaire et le renverser en lui faisant passer les pieds par-dessus tête. Il est sanctionné d'une pénalité, voire d'un carton jaune ou rouge, là encore selon la gravité.

: il consiste à soulever l'adversaire et le renverser en lui faisant passer les pieds par-dessus tête. Il est sanctionné d'une pénalité, voire d'un carton jaune ou rouge, là encore selon la gravité. Le plaquage à retardement : il s'agit de plaquer un joueur qui n'a plus la possession du ballon. Il peut être sanctionné d'une pénalité, à moins que l'arbitre ne considère qu'il a été réalisé dans le mouvement et sans intention de nuire. De la même façon, le plaquage anticipé est interdit.

: il s'agit de plaquer un joueur qui n'a plus la possession du ballon. Il peut être sanctionné d'une pénalité, à moins que l'arbitre ne considère qu'il a été réalisé dans le mouvement et sans intention de nuire. De la même façon, le est interdit. Le plaquage en l'air : plaquage d'un adversaire dont les pieds ne touchent pas le sol

Dans le rugby amateur, il est interdit de plaquer au-dessus de la taille et de plaquer à plusieurs joueurs.

Les plaquages hauts sont interdits. © AFP - AFP

Les cartons

Au rugby, un carton jaune est synonyme d'exclusion du joueur pendant 10 minutes. On dit familièrement qu'il va "au frigo".

Un carton rouge, la sanction extrême, est prise en cas de faute grave ou répétée. Il vaut une exclusion jusqu'à la fin du match et son équipe joue en infériorité numérique. Généralement, le joueur devra comparaître devant les instances du rugby pour décider de la suite à donner. Selon la gravité de la faute, il pourra être suspendu pendant plusieurs matchs.

Le carton jaune exclut un joueur pendant 10 minutes. © AFP - AFP

Hors-jeu

Un joueur est en position de hors-jeu s’il se trouve devant son coéquipier porteur du ballon, ou dernier porteur du ballon. En soi, être hors-jeu n'est pas une faute. Le joueur hors-jeu est simplement tenu de ne pas prendre part au jeu. S'il le fait, il est pénalisé.

Lors d'un ruck ou d'un maul, deux lignes de hors-jeu se forment aux extrémités de ce regroupement, parallèlement à la ligne d'en-but. Il faut être se placer en retrait de cette ligne. Il est également interdit d'entrer sur le côté du regroupement. Les joueurs sont tenus de le faire dans l'axe.

Enfin, comme vu ci-dessus, en cas de passe au pied ou de chandelle, "les coéquipiers du botteur en avant du ballon au moment de la frappe sont hors-jeu".

Lors d'un regroupement, un joueur est hors-jeu s'il est en avant de la ligne formée par les derniers pieds de ses coéquipieds. © AFP - AFP

L'avantage, c'est quoi ?

En cas de faute de l'équipe en situation de défense, l'arbitre donne "l'avantage" à l'équipe qui a la possession. Pour le signaler, l'arbitre tend le bras à l'horizontale en direction de cette dernière pendant quelques secondes. Vous entendrez souvent les commentateurs indiquer qu'il y a "avantage en cours".

L’avantage est donné par l’arbitre pour signaler la faute sans arrêter le jeu. Il considère que l’équipe non fautive peut tirer un avantage de la situation. Si après quelques secondes, l’équipe ne prend pas l’avantage, l’arbitre revient et siffle la faute initiale. L'arbitre met fin à l'avantage si l'équipe qui en bénéficie a pu gagner du terrain. En revanche, si l'équipe qui a l'avantage commet une faute, elle perd son avantage.

La pénalité et le coup de pied franc

En cas d'infraction au règlement "ayant un impact réel et important sur l’adversaire", selon la définition de World rugby, l'arbitre siffle une pénalité. L'équipe peut alors décider de tenter de la botter au-dessus de la barre transversale, pour rapporter trois points à son équipe. Elle peut aussi la taper en touche pour se rapprocher de la ligne d'en-but, et récupère alors la possession. Enfin, elle peut choisir une mêlée ou une pénalité "rapide", jouée à la main.

Le coup de pied franc, souvent appelé "bras cassé" à cause de la position du bras de l'arbitre, est accordé pour "des fautes moins importantes" mais ici, l'équipe ne peut pas marquer de points directement. Elle a donc le choix entre une remise en jeu rapide et une mêlée. Elle peut taper la balle en touche mais perdra la possession.

La touche

Le ballon est dit mort s'il touche ou dépasse la ligne de touche - ou si un joueur portant le ballon en fait de même. L'autre équipe obtient la remise en jeu. Petite subtilité : si un joueur botte le ballon en touche depuis son camp (50 mètres) dans les 22 mètres adverses, avec au moins un rebond, alors son équipe conserve le lancer. Il s'agit de la règle des 50:22, mise en place en 2021.

L'alignement permet de reprendre le jeu une fois le ballon sorti en touche. Le talonneur - en principe - lance le ballon. Les deux équipes se préparent à le recevoir, alignées à un mètre l'une de l'autre perpendiculairement à la ligne de touche. Le talonneur est tenu de lancer le ballon bien droit afin de ne pas avantager sa propre équipe. En revanche, il peut varier la hauteur, la puissance et la profondeur du lancer, autant d'éléments décidés de façon stratégique avec son équipe afin de surprendre les adversaires. Feintes, sauts, il existe différentes stratégies ou combinaisons de touches. Sur un terrain de rugby, vous pourrez ainsi entendre des noms de code tous plus improbables les uns que les autres. Ils permettent aux joueurs de communiquer entre eux sans dévoiler leur stratégie à l'adversaire, qui essaie de son côté de contester le ballon.

Une touche peut également être jouée rapidement, si l'alignement n'a pas encore eu lieu et si le ballon n'a touché que le joueur qui effectue la remise en jeu.

L'arbitrage

En rugby, les matchs sont dirigés par un arbitre central aidé de deux juges de touche et de l'arbitrage vidéo. Le premier est le seul décisionnaire. Pour mieux comprendre pourquoi l'arbitre vient de siffler, voici les gestes à connaître :

Si l'arbitre lève le bras à la verticale en sifflant, c'est qu'il y a essai. Il doit se trouver dans l'en-but, dos à la ligne de ballon mort.

En cas de faute importante, l'arbitre siffle avec le bras tendu en diagonale en direction de l'équipe non fautive. Cette dernière bénéficie d'une pénalité.

Si l'arbitre mime une passe en avant, c'est... qu'il y a eu passe en avant.

Si l'arbitre lève le bras au ciel et fait un mouvement latéral avec la paume ouverte, c'est qu'il y a un en-avant.

Si l'arbitre tend le bras à l'horizontale en direction d'une équipe, il y a "avantage" pour cette équipe.

Si l'arbitre mime un ballon entre ses bras placés en coupe, c'est que le ballon n'a pas été libéré assez rapidement par le joueur qui vient d'être plaqué.

Pour faire appel à l'arbitrage vidéo, l'arbitre mime un rectangle qui représente un écran.

L'arbitre mime une sorte de pyramide en rejoignant ses paumes au-dessus de sa tête ? C'est qu'il ordonne une mêlée fermée à l'endroit où il se trouve.

Si l'arbitre mime un plongeon avec un ou deux bras, c'est qu'un joueur s'est jeté dans un regroupement. Le plongeon n'est autorisé qu'au moment d'un essai.

Si l'arbitre désigne une ligne au sol, c'est qu'il y a hors-jeu.