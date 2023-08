Coupe du monde de rugby : les Anglais s'installent au Touquet

Les Anglais débarquent au Touquet : les joueurs de rugby du Quinze à la rose y installent leur camp de base de Coupe du Monde pour cinq semaines. Et ce vendredi, au stade Ferdi Petit, près du lycée hôtelier, ils participeront à leur premier entrainement, suivi de près par les jeunes du club de rugby d’Etaples-Le Touquet.

Pour le plus grand bonheur de Gaston Callwaert. Le Président du Touquet-Etaples Rugby club n'est pas mécontent de voir le stade de football de la station passer au rugby : "La sortie des joueurs a été modifiée, car les footballeurs sont un peu moins grands. Il a fallu adapté le tunnel qui est désormais à 2,20m ou 2,30 m. Mais dans les vestiaires, on n'a pas pu réhausser. Le terrain d'honneur a été refait en partie. C'est digne d'un terrain anglais. Et puis il y a le cadre de vie, avec la baie de Canche, la plage du Touquet, la forêt."

Gaston Callwaert, Président du Touquet-Etaples rugby club : "On sera supporter des Anglais jusqu'à la finale... contre les Français !" © Radio France - Matthieu Darriet

Une installation des Anglais qui va faire vivre tout le territoire, espère Gaston Callwaert, qui est également maire de Camiers : "Généralement, quand vous avez un camp de base arrière, il y a beaucoup de monde qui est là. En sachant que sur les 300.000 Anglais qui vont certainement venir voir la Coupe du monde, on peut compter sur 10 % qui vont venir au Touquet ou aux alentours. Donc ça fait 30.000 Anglais ! Cela va profiter à l'économie du territoire."

L'élu-président du club de rugby est aussi, bien entendu, fan de l'équipe de France : "Les Anglais sont nos pires ennemis, mais nos meilleurs amis. On sera supporter des Anglais jusqu'à la finale... contre les Français !" Pour les accueillir, ce samedi, une cérémonie officielle est prévue au Palais des congrès du Touquet.