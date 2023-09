Coupe du Monde de rugby : les autres joueurs du Stade Toulousain à suivre en plus des Bleus

Après le choc tant attendu entre les Bleus et les Blacks en ouverture du Mondial de rugby ce vendredi soir avec neuf joueurs du Stade Toulousain (huit Bleus : Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Flament, Cros, Dupont, Ramos et Jaminet, et un Néo-Zélandais : Nepo Laulala), le Mondial se poursuivra ce samedi avec quatre matches : Italie - Namibie à 13h, Irlande - Roumanie à 15h30, Australie - Georgie à 18h et Angleterre - Argentine à 21h.

L'occasion, en plus du XV de France et des Blacks, de suivre les sept autres Toulousains en lice dans la compétition, à commencer par Ange Capuozzo qui revient en forme après avoir loupé la fin de saison du Stade suite à une blessure à l'omoplate. La pépite italienne va jouer son premier match de Coupe du Monde face à la Namibie à Saint-Etienne.

Richie Arnold sur le tard

Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est l'un des plus célèbres jumeaux de la planète ovale, le 2e ligne australien Richie Arnold, sélectionné sur le tard et désormais titulaire qui affrontera la Géorgie à Saint-Denis.

Et puis, samedi soir, deux joueurs de Toulouse vont faire leur entrée en lice pour ce qui sera l'affiche du jour au stade Vélodrome de Marseille entre l'Angleterre et l'Argentine. Il s'agit des virevoltants trois-quarts argentins Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares face aux Anglais du rugueux 3e ligne Jack Willis qui lui n'est pas retenu pour ce premier match.

Le dernier Rouge et noir à faire ses débuts dans le Mondial sera le centre Pita Ahki. Le Tongien devra patienter jusqu'à la semaine prochaine avant de jouer samedi prochain face à l'Irlande.

Et pour être complet, on compte aussi un Toulousain parmi les arbitres. Il s'agit de Pierre Brousset, originaire de Rieumes, qui est l'un des deux arbitres français mobilisés sur cette Coupe du monde.