Coupe du monde de rugby : les Bleus dominent l'Australie (41-17) pour leur dernier match de préparation

Les Bleus déroulent face aux Wallabies ! Le XV de France a battu l'Australie (41-17) ce dimanche au Stade de France pour son tout dernier match de préparation avant la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre). Ils ont maintenant rendez-vous le vendredi 8 septembre face aux All Blacks pour le match d'ouverture de la compétition.

Les quatre essais ont été inscrits par le centre Jonathan Danty (7e) ainsi que les ailiers Damian Penaud (57e, 74e) et Gabin Villière (63e). Les cadres du XV de France ont également répondu présents comme Thomas Ramos, Grégory Aldritt, François Cros ou encore Gaël Fickou. Les Bleus sont surtout évité les bobos de dernière minute, comme lors du match à Saint-Etienne, mi-août, où ils ont perdu l'ouvreur Romain Ntamack (ligament croisé) pour toute la compétition et le pilier Cyril Baille (mollet) pour les trois premiers matches. Ils vont maintenant couper quelques jours pour s'installer en fin de semaine à Rueil-Malmaison, près de Paris, leur camp de base pour le Mondial.

Les doutes dissipés sur la charnière

Antoine Dupont et Matthieu Jalibert ont su répondre aux doutes concernant leur duo dans la charnière. Associés au coup d'envoi pour la huitième fois, la première depuis une victoire contre la Géorgie (41-15) en novembre 2021, le demi de mêlée de Toulouse et l'ouvreur de Bordeaux-Bègles ont fait leur travail de plaque tournante du jeu français. La nouvelle charnière du XV de France a ainsi délivré des passes décisives sur trois des essais de Danty (Dupont), de Penaud (Dupont) et Villière (Jalibert).

Tout n'est pas parfait

Si le fond est là, il a parfois fallu occulter la forme. Notamment en première période, où les Bleus ont souvent été brouillons, voire carrément maladroits. Fabien Galthié et son staff n'auront certainement pas apprécié le premier essai australien, avec une montée hasardeuse de l'arrière Thomas Ramos, qui a ouvert grand la porte à l'ailier Mark Nawaqanitawase (13e). Les deux touches perdues (sur 17) laisseront également un arrière-goût amer à l'encadrement tricolore, comme les douze pénalités concédées. Gabin Villière a ainsi alterné le bon offensivement, avec son septième essai en Bleu, et le moins bon défensivement, avec notamment deux ballons perdus.

