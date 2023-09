Coupe du monde de rugby : les Bleus, grands favoris de la compétition ?

Le XV de France possède-t-il les atouts nécessaires pour remporter son premier titre de champion du monde ? Alors que les Bleus ouvrent leur Coupe du monde à domicile vendredi face à la Nouvelle-Zélande, Vincent Pellegrini, journaliste au service des sports de Radio France, analyse leurs chances de victoire. "On peut effectivement dire que les Bleus sont favoris, déclare-t-il. D'abord parce que les derniers résultats sont très bons".

Le journaliste prend pour exemple le Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations en 2022 ainsi que les victoires contre toutes les grandes équipes mondiales depuis le début du mandat de Fabien Galthié : l'Afrique du Sud, champions du monde en titre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Irlande. Vincent Pelligrini note également le potentiel du XV de France avec "des leaders qui sont vraiment des joueurs exceptionnels" comme Antoine Dupont, Grégory Alldritt ou Gaël Fickou.

Enfin, le spécialiste pointe l'importance du soutien du public avec ce Mondial qui se déroule à domicile. "Alors ça peut parfois un petit peu inhiber ou augmenter la pression. Mais ça peut aussi être un vrai atout. On a vu lors des derniers matchs de l'équipe de France qu'il y avait vraiment un soutien populaire vraiment impressionnant", se réjouit-il.

Quelles sont les équipes à craindre ?

Mais attention aux concurrents des Bleus, tempère le journaliste. À commencer par les Sud-africains, champions du monde en titre. Ils restent sur une démonstration face aux All Blacks (victoire 35-7 le 25 août dernier). "On sent qu'ils montent en puissance depuis quelques mois, ils ont un très gros réservoir de joueurs et beaucoup de confiance" rappelle-t-il.

Attention également à l'Irlande, qui a réussi le Grand Chelem cette année et qui se trouve à la première place du classement mondial. Ne pas oublier non plus la Nouvelle-Zélande. "Ils ont un peu déçu ces derniers temps mais ça reste de toute façon une grande nation du rugby", prévient Vincent Pellegrini. Enfin, le spécialiste pointe le tableau dans lequel se trouve le XV de France, le même que les All Blacks, que l'Irlande et que l'Afrique du Sud. "Autrement dit, il y aura vraisemblablement un quart de finale très compliqué pour les Bleus, soit face à l'Irlande, soit face à l'Afrique du Sud".

