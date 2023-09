Coupe du monde de rugby : les Bleus pas encore qualifiés en quarts, les différents scénarios possibles

La très large victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Italie (96-17), vendredi soir à Lyon, a rebattu les cartes du groupe A. Pour se qualifier, la France, victorieuse des All Blacks en ouverture (27-13), devra battre ou a minima faire match nul contre l'Italie lors de la dernière journée.

Avec 13 points et après trois victoires, mais un seul point de bonus, face à la Namibie (96-0), les Bleus ne peuvent pas vraiment se permettre de perdre vendredi à Lyon contre les Italiens, à égalité de points avec les Blacks (10).

Italie et Nouvelle-Zélande ont effectivement eu le même parcours jusqu'à présent : deux victoires en trois matches, assorties à chaque fois du point de bonus, tandis que les Bleus en ont laissé passer deux, contre les All Blacks et face à l'Uruguay (27-12).

En toute logique, les All Blacks devraient battre avec le bonus offensif les modestes uruguayens jeudi. Les coéquipiers d'Ardie Savea, avec 15 points, prendraient alors la tête du groupe. Dans ce scénario, le match France-Italie vendredi devient décisif pour accéder aux quarts.

Dans quels scénarios les Bleus sont-ils qualifiés ?