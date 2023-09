Coupe du monde de rugby : victoire des Bleus contre la Nouvelle-Zélande (27-13)

Victoire ! Le XV de France a remporté son match d'ouverture de Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande (27-13). Les Bleus réussissent leur entrée en lice, malgré une première période laborieuse.

Les Bleus auraient préféré s'éviter un début de match cauchemar, avec un essai encaissé après 92 secondes et la sortie sur blessure après seulement 12 minutes de Julien Marchand , touché à une cuisse. Mais même méconnaissable, le XV de France a rejoint les vestiaires en tête à la pause (9-8), notamment grâce à la justesse de son arrière Thomas Ramos au pied (17 points inscrits au total).

En seconde période, les Bleus se sont montrés beaucoup plus confiants et libérés. En deux minutes, un essai transformé de Damian Penaud (16-13, 55e) et un carton jaune néo-zélandais (Will Jordan, 57e) ont renversé le match et permis aux Bleus d'infliger aux All Blacks le premier revers de leur histoire en phase de groupes de la Coupe du monde.

Un succès définitivement scellé par un deuxième essai de l'entrant Melvyn Jaminet juste avant la sirène (79e).

L'ex-Clermontois Damian Penaud a dû s'y prendre à deux fois, mais quelques minutes après avoir été stoppé de justesse par un plaquage désespéré de l'ouvreur adverse Richie Mo'unga, l'ailier a égalisé, à seulement 26 ans, Philippe Sella au rang des meilleurs marqueurs de l'histoire du XV de France (30).

Un match "en dents de scie"

"On a fait un match un peu en dents de scie, on a eu du mal à rentrer dedans avec la pression du match d'ouverture à domicile et tout ce qui s'ensuit et puis une équipe des All Blacks qui nous a mis beaucoup de pression sur les rucks", analysé Antoine Dupont, demi de mêlée du XV de France, au micro de TF1. "Mais, on a su être sérieux et rigoureux tout au long de la rencontre et bien la finir".

"C'est un match d'ouverture, tout n'a pas été parfait", a concédé Thomas Ramos, arrière du XV de France. "Je pense qu'il y a des choses à revoir. Dans l'envie, dans l'attitude, je pense qu'on y était. On fait une première mi-temps moyenne et pourtant on est devant à la pause donc c'est plutôt positif malgré quelques aspects de notre jeu à revoir. En deuxième mi-temps, on revient avec d'autres intentions dès le coup d'envoi. On est très, très contents, c'est très bien de gagner ce premier match. Mais la compétition est très longue, donc on ne va pas s'enflammer".

En remportant cette épreuve de force, les hommes de Fabien Galthié envoient un message à la planète ovale. En particulier aux Irlandais, N.1 mondiaux, comme aux Sud-Africains, sacrés il y a quatre ans, qu'ils pourraient tous deux croiser en quarts de finale.

Revivez le match France - Nouvelle-Zélande :

