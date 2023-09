Coupe du monde de rugby : les bons spots pour vivre la compétition en Gironde !

Après 2007, la Coupe du monde de rugby revient en France du 8 septembre au 28 octobre. 2023 sera-t-elle l’année du sacre pour le XV de France ? En Gironde, le stade Matmut Atlantique à Bordeaux accueille cinq matchs de la compétition. Mais si vous n’avez pas de billets et pour voir les autres rencontres (notamment celles de nos Bleus), de nombreuses initiatives ont vu le jour pour vous permettre de suivre la compétition tout près de chez vous. Ecrans géants, fan-zones, bars… vous aurez l’embarras du choix si vous cherchez un endroit pour vivre la Coupe du monde de rugby dans une belle ambiance sportive et festive.

A Bordeaux…

Ambiance assurée à la fan zone du Village rugby

Parmi les incontournables spots pour profiter de la Coupe du monde de rugby en Gironde, foncez direction la fan zone du Village rugby de Bordeaux. Au cœur du parc des sports Saint-Michel, en bord de Garonne, ce Village rugby s’annonce comme “the place to be”. Animations festives, écran géant, restauration, marché gastronomique, espaces partenaires, initiations au rugby, DJ set…

France Bleu Gironde vous propose également des émissions spéciales réservées au public du Village rugby. Rendez-vous les dimanche 10 septembre à 19h50 avant le match Pays de Galles vs Fidji, jeudi 14 septembre à 19h50 avant le match France vs Uruguay, jeudi 21 septembre à 19h50 avant le match France vs Namibie, samedi 30 septembre à 16h45 avant le match Fidji vs Géorgie et vendredi 6 octobre à 19h50 avant le match France vs Italie. Pour chacune de ces émissions, préparez les matchs avec nos spécialistes invités sur le plateau.

Les bars et restaurants de Bordeaux vous font aussi vivre la Coupe du monde

Pour voir les matchs du mondial de rugby depuis Bordeaux, direction les Halles de Bacalan à Bordeaux au pied du pont Chaban Delmas. Producteurs locaux et amateurs de rugby se retrouvent les soirs de match au 15 quai du Maroc. Sur les quais de Paludate, l’ambiance est assurée aussi à la Boca Food court et ses 11 restaurants aux couleurs de la Coupe du monde. Sur la rive droite, la guinguette Eklo passe aussi en mode rugby. Le Thélonious célèbre la Coupe du monde de rugby rue Bourbon à Bordeaux. Du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre, le Thélonious lie animations musicales et diffusions de matchs.

Parmi les adresses incontournables des amateurs de rugby : le pub irlandais , le Connemara , cours d’Albret à Bordeaux, la Bodega de l’UBB à Bord’eau village ou encore le pub Au bureau et ses trois adresses à Bordeaux , Mérignac et Villenave d’Ornon .

… et ailleurs en Gironde

Pour vivre la compétition près de chez vous, inutile de faire des kilomètres puisque c’est toute la Gironde qui vibre au rythme de la Coupe du monde de rugby. La preuve, les nombreuses fan-zones qui fleurissent un peu partout.

Dans les villes

Libourne , camp de base de la Roumanie, entre dans la mêlée avec une grande fiesta organisée sur les quais les 8 et 9 septembre.

A Périssac dans le Libournais, vous pourrez suivre la compétition depuis l’écran géant de la salle des fêtes. A Eysines , le quartier Migron s’anime le vendredi 8 septembre pour le match France vs Nouvelle-Zélande. Pour le Langonnais, rendez-vous pour soutenir les Bleus face aux Blacks vendredi 8 septembre dans l’enceinte de Comberlin à Langon. Mais aussi à Morizès au foyer rural, à Saint-Sulpice-de-Guilleragues (salle des fêtes pour tous les matchs des Bleus), à Saint-Symphorien (place de l’église avec écran géant), à Cazats (salle des fêtes), à Romagne…

Dans les châteaux de Gironde

Sport et vin font bon ménage avec les propriétés viticoles derrière les Bleus ! A Sauveterre-de-Guyenne le château Garrineau aménage son ancien chai pour diffuser les matchs de la Coupe du monde. Le programme est le même au château d’Arche à Sauternes ou encore au château Font-Vidal à Juillac, au château Gayon à Caudrot, au Château Haut-Breton Larigaudière à Soussans…

Allez les Bleus !