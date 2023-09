Coupe du monde de rugby : les champions du monde sud-africains déroulent à Bordeaux

Un bonus offensif, soit quatre essais, en seulement douze minutes. C'est le record dans l'histoire de la coupe du monde. Autant dire que les Sud-Africains, malgré quatorze changements dans leur XV de départ par rapport à la victoire contre l'Ecosse, n'ont pas musardé ce dimanche au stade Matmut Atlantique de Bordeaux, devant 38.789 spectateurs. Après ce départ canon, les champions du monde en titre ont davantage géré. Et la grosse averse qui est venu rafraîchir l'atmosphère étouffante du début de rencontre n'y a peut-être pas été totalement étrangère.

ⓘ Publicité

Douze essais, comme les Irlandais la semaine passée

Face à des Roumains dépassés physiquement et techniquement, l'addition s'est tout de même largement corsée. Un nouvel essai en première période et l'avalanche attendue en seconde mi-temps avec 7 nouvelles réalisations pour un total de douze essais. Sur un plan personnel, le Montpelliérain Cobus Reinach s'est offert un triplé, tout comme l'ailier des Sharks Makazole Mapimpi. L'après-midi a également permis au sélectionneur Jacques Nienaber de tester son demi-de-mêlée Faf de Klerk au poste d'ouvreur, sans beaucoup de réussite au pied d'ailleurs. Car les Boks sont toujours dans le doute à l'ouverture, en l'absence de Handré Pollard qui espère toutefois revenir avant la fin de la compétition.

Au petit jeu des comparaisons, les Sud-Africains ont fait légèrement mieux que l'Irlande, victorieuse de la Roumanie dans ce même stade de Bordeaux 82 à 8 la semaine passée. Mais comparaison n'est pas raison sachant que les Irlandais signaient face au Roumains leur entrée dans la compétition. et s'ils avaient abordé ce premier match de la coupe du monde avec toutes leurs forces vives, les Sud-Africains étaient plutôt dans une logique de roulement après un premier test réussi face à l'Ecosse. Autant dire que cette double confrontation ne donne que peu d'indices avant le prochain affrontement entre les champions en titre et les numéros un mondiaux qui constituera l'un des principaux chocs de cette première phase de la compétition. Et rappelons que le perdant de la rencontre devrait logiquement retrouver le XV de France en quart de finale.