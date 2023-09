Coupe du monde de rugby : les clubs corses s'apprêtent à vibrer pendant la compétition

L'excitation monte avant le début de la Coupe du monde de rugby. La compétition, organisée en France, débute ce vendredi 8 septembre avec une rencontre de prestige en ouverture : le XV de France opposé aux All Blacks de Nouvelle-Zélande. Cette Coupe du monde est attendue par les supporters des Bleus, les amoureux du ballon ovale mais aussi par les 14 clubs de rugby en Corse. C'est le cas au Rugby Club ajaccien (RCA) où petits et grands se préparent à suivre toute la compétition.

ⓘ Publicité

Sur la pelouse, crampons aux pieds, Camille est déjà prête à soutenir l'équipe de France : "Je la vois gagner la Coupe du monde bien sûr ! Elle va battre toutes les équipes, c'est sûr et certain." Cette jeune rugbywoman de 11 ans et demi a déjà son chouchou pour la compétition : "Je connais quelques joueurs mais mon préféré, c'est Antoine Dupont parce qu'il est très fort, il est très musclé et il est très beau !"

Ici, on voit la France remporter son premier match et gagner sa première Coupe du monde. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Le club du RC ajaccien compte 250 licenciés cette saison, mais son président, Jérôme Torre, s'attend à "un effet coupe du monde", c'est à dire une hausse des inscriptions dans les prochaines semaines : "En 2007, lors de la précédente Coupe du monde en France, on avait eu une progression de 200 % puisqu'on était passé à plus de 400 licenciés. Mais ça avait été très dur de maintenir les effectifs les années suivantes parce qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas la structure pour pour gérer ça."

Même si ce n'est pas le sport roi sur l'île, le rugby en Corse devient de plus en plus populaire constate Marie, responsable de l'école de rugby du RCA : "Le rugby, c'est le plaisir d'être avec les copains, de s'aider. C'est le combat, mais le combat où il faut aider le copain pour qu'on marque l'essai. Ça fait dix ans que je suis dans ce club, je prends plaisir à venir et avoir le sourire des enfants." Pour l'occasion, le club diffusera le premier match des Bleus sur grand écran et les supporters devraient pousser derrière le XV de France.