Coupe du monde de rugby : les commerçants du marché des Salinières de Bordeaux ne veulent pas remballer.

"On est les premiers concernés, on a été les derniers avertis". Soldeur sur le marché des Salinières, Laurent Arenas a du mal à cacher sa colère. Il y a quinze jours, les commerçants ont appris qu'ils devront quitter les lieux à 11h au lieu de 13h habituellement.

"On est la verrue de bordeaux, il faut nous crever"

"Ca fait quatre ans qu'ils savent qu'il y a la coupe du monde, ils auraient pu nous en parler avant. Nous on dépend du marché, on vit marché. Le samedi, les gens viennent à 11h, ils sont en weekend, ils se baladent. On aurait pu discuter, on aurait pu trouver des solutions, ils n'en veulent pas. On est la verrue de Bordeaux, on est le point noir, il faut nous crever."

La mesure concerne une centaine de stands non-alimentaires, déjà déplacés de la place Saint-Michel aux Salinières en avril 2022 en raison des travaux de la flèche Saint-Michel.

"Le samedi, c'est là où il y a le plus d'affluence, explique Khadjia qui tient un étal de tapis. Les gens viennent d'un peu partout. Pour eux, venir à 8 heures du matin, c'est hors de question. On aurait pu déménager, quitte à réduire les métrages, on aurait pu faire quelques concessions. On n'est pas du tout contre le fait qu'il y ait une fan zone mais il ne faut pas qu'on soit, comme pendant le Covid, les non-dispensables. On n'a que ça pour vivre, c'est notre gagne-pain."

Une centaine de stands sont concernés. © Radio France - Arnaud Carré

"C'est un peu cavalier de mettre les gens devant le fait accompli, renchérit Bernard Guedj du syndicat des commerçants non-sédentaires du sud-ouest. Ce sont des familles qui travaillent, on a besoin de cet argent pour vivre. On n'est pas des bouche-trous. On voudrait pouvoir rester a minima jusqu'à midi et demi."

Les commerçants ont proposé de réintégrer provisoirement la place Saint-Michel. La mairie de Bordeaux a refusé. Sauf accord, ils ont déjà prévu de ne pas changer leurs habitudes et leurs horaires le samedi 9 septembre, à quelques heures du match Irlande-Roumanie retransmis dans la fan zone du parc des sports.