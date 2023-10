Coupe du monde de rugby : les Fidji s'entraînent à Lormont devant 2500 personnes.

Le bus des Fidjiens n’a même pas coupé le moteur sur le parking du stade que déjà, les tribunes résonnent des "Fidji, Fidji" hurlés par plusieurs centaines d'enfants qui agitent fanions et drapeaux aux couleurs de la sélection du Pacifique Sud.

Parmi eux, ils sont 120 de l'école Paul Fort de Lormont qui, depuis la rentrée, ont fait de leur présence des Fidjiens dans leur ville pendant toute la phase de poule, un outil de travail.

"On a travaillé en lecture pour apprendre des informations sur les îles Fidji, explique Julien l'un des instituteurs. Nous avons eu la chance d'accueillir une étudiante d'origine fidjienne qui nous a parlé de son pays et des problématiques qui menacent les îles avec le réchauffement climatique."

Les élèves qui ne connaissaient rien des Fidji et, pour beaucoup, pas grand chose au rugby, ont adhéré. "Quand la coupe du monde est arrivée, avoue Rayan, on a commencé à parler des Fidji et du rugby. Ca m'a appris pas mal de choses."

Après avoir assisté au match Fidji-Géorgie le 30 septembre, les enfants ont donc pu approcher Radradra, Waisea et leurs coéquipiers. Les chanteurs de la chorale "La mêlée des chœurs" ont interprété l'hymne de la sélection avant de faire une haie d'honneur à l'arrivée des joueurs. Une matinée à part conclue par une séance de dédicaces.