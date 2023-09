Coupe du monde de rugby : les Fidjiens peuvent prendre le quart à Bordeaux

En battant l'Australie (22-15), les Fidjiens ont sans doute fait le plus dur. Il leur manque cinq points et ont deux matches (Géorgie et Portugal) pour les récolter. L'affaire pourrait même être pliée dès ce samedi face à une Géorgie décevante. Surtout si, comme depuis le début de cette coupe du monde, les Fidji confirment qu'ils sont aujourd'hui devenus très compétitifs dans le secteur de la conquête.

"On sait que la Géorgie a un gros pack, rappelle le 3ème ligne Levani Botia, qu'ils sont forts sur la mêlée, la touche, les ballons portés. On essaiera d'avoir la meilleure conquête possible pour pouvoir avancer ensuite. Je pense que les gars sont prêts à relever ce challenge."

"Je pense que c'est l'équipe des Fidji la mieux préparée"

Derrière, avec les Radradra, Tuisova et autres Waisea, les Fidji ont du répondant. Et si jamais, les débats sont plus équilibrés que prévu, les joueurs du Pacifique Sud pourront compter sur le soutien d'un public bordelais acquis à leur cause. Comme c'est le cas dans tous les stades en France.

Le 3ème ligne Levani Botia en action lors du match face à l'Australie. - World Rugby

"Je pense qu'on est leur deuxième équipe préférée depuis le début de cette coupe du monde, se réjouit le talonneur Sam Matavesi. C'est énorme l'accueil de tous les gens ici en France. On espère garder leur amour."

Bien sûr cet amour ne suffira pas mais les Fidji ont les armes pour aller chercher, après 1987 et 2007 le troisième quart de finale de leur histoire.

"Je pense qu’on a eu des équipes très fortes par le passé, rappelle le coach assistant Daryl Gibson. Mais c’est probablement l’équipe des Fidji la mieux préparée, la plus expérimentée en termes de sélections. On a un bon mélange entre des joueurs expérimentés qui nous apportent beaucoup et des jeunes qui sont notre avenir. Je pense que la clé de notre succès c’est que tout monde tire dans la même direction. On s’est fixé des objectifs avant la compétition, ils sont encore d’actualité et on est tout près de les réaliser. Il n’y a qu’à regarder nos joueurs. Vous avez vu les sourires sur leur visage ?"

Les quarts de finale. Et peut-être un peu plus puisque les Fidjiens devraient y croiser la route d'une équipe anglaise qu'ils étaient allée terrasser chez elle il y a un mois.

