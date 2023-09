Coupe du Monde de rugby : les hôtels font le plein dans la métropole lilloise

Le rugby c'est bon pour l'économie ! Le club hôtelier lillois affiche sa satisfaction alors que le stade Pierre Mauroy va accueillir 5 matchs officiels de la coupe du monde de rugby, ce qui représente 250 000 spectateurs au total dont 100 000 étrangers qu'il faudra bien loger. Et ce sont surtout les 2 matchs de l'Angleterre (les 23 septembre et 7 octobre) qui font le plein explique Boris Delecroix, le président du club hôtelier : "on a 90% d'occupation sur ces deux matchs là, il reste très peu de chambres sur la métropole de Lille. On a une proximité géographique très intéressante avec l'Angleterre et les Anglais sont des supporters qui ont l'habitude de suivre leur équipe dont on profite de cet effet là !".

80% de taux d'occupation pour France-Uruguay

Pour le match de l'équipe de France de jeudi, le taux d'occupation reste très élevé également dans la centaine d'hôtels de la métropole soit 7 800 chambres au total : autour de 80% et les réservations se poursuivent : "c'est un taux qui est plutôt très bon pour un jeudi soir de septembre, résume Boris Delecroix*. Sur le match Ecosse-Roumanie (le samedi 30 septembre), ce sera plus simple de trouver des chambres avec un taux d'occupation de 65% mais les réservations continuent d'augmenter avec des supporters qui se décident à la dernière minute"*.

La coupe du monde de rugby 2023 dans la métropole lilloise © Radio France - Stephane Barbereau

Des tarifs en hausse de + 30 à + 40%

Face à une telle demande de chambres d'hôtel, les prix ont-ils flambé ? "Flamber, c'est un bien grand mot, répond le président du club hôtelier. Ils ont augmenté naturellement, la demande étant bien supérieure à d'habitude. D'après les calculs qu'on a fait, on est à environ 30, 40% plus cher que d'habitude par rapport à la même période. C'est assez raisonnable quand on se compare à des métropoles comme Lyon, Marseille ou Paris, on a été assez raisonnable". Dans ces autres grandes villes, les tarifs des chambres ont pu augmenter de 60% voire plus de 100% dans certains.

Les supporters restent en moyenne 2,3 nuits dans la métropole lilloise pour voir ces matchs. Les professionnels du tourisme espèrent surtout que ces fans de ballon ovale reviendront ensuite dans le Nord pour profiter d'autres curiosités culturelles, sportives ou gastronomiques.