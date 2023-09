Coupe du monde de rugby : les inscriptions en hausse dans le club de La Ferté-Bernard

Ça y est ! Après 16 ans d'attente, la Coupe du monde de rugby revient en France. Le XV tricolore affronte la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture ce vendredi 8 septembre 2023 à 21h15. Un match digne d'une finale qui est très attendu par les amateurs de rugby comme Olivier Feret. C'est le président du club de rugby de La Ferté-Bernard (Sarthe). Il était l'invité de France Bleu Maine ce vendredi 8 septembre.

France Bleu Maine : Comment allez-vous à quelques heures du coup d'envoi ?

Oliver Feret : Comme n'importe quel amoureux de rugby, je suis tout excité et heureux que cette Coupe du monde démarre ! En plus c'est une très belle affiche : un France-All Blacks, ça fait toujours rêver. On est tous derrière notre XV de France parce qu'on y croit. On a un très bon collectif. Donc donc voilà, on a vraiment hâte !

Vous pensez vraiment qu'en Sarthe, terre de foot et de basket, où on ne compte que 700 licenciés de rugby, cette compétition va intéresser le public ?

Effectivement, on n'est pas forcément une terre de rugby comme peuvent l'être d'autres régions. Pour autant, on sait très bien qu'on a beaucoup de passionnés du rugby malgré tout dans nos régions. On est un petit club à La Ferté-Bernard, une centaine de licenciés, pour autant on a quand même des ambitions. On fait des choses, on fait du rugby. On a un collectif sur l'ensemble du club, depuis les écoles de rugby jusqu'aux seniors et même jusqu'aux joueurs les plus anciens. On arrive à faire toutes les catégories et en s'alliant avec nos clubs voisins tels que Nogent-le-Rotrou, on arrive vraiment à proposer de belles choses au rugby.

Vous retransmettez France-Nouvelle-Zélande. Qu'organisez-vous pour la compétition ?

Avec la mairie de La Ferté-Bernard et l'office municipal des sports, nous mettons en place une fan zone. Nous retransmettons les quatre premiers matches de l'équipe de France de la phase de poule. Ensuite évidemment, on diffusera tous les autres en espérant aller jusqu'au bout. Nous sommes en partenariat avec la ville de La Ferté-Bernard et l'office municipal des sports pour l'organisation de cette fan zone. Ça fait plusieurs années qu'on travaille pour le rugby fertois et ses alentours avec, par exemple, des participations aux "Jeudis de l'été" où on fait parler de nous. On fait tout un tas d'ateliers, on rencontre tous les Fertois, mais aussi la "foire des trois jours".

Avec cette compétition organisée en France, quelles retombées pour votre club de La Ferté-Bernard ?

On le sait par expérience, nous avons une augmentation du nombre de pratiquants entre 20 et 30 %. Et je dois dire que déjà à l'heure actuelle, même si la Coupe du monde n'a pas encore commencé, nous sommes déjà sur ce niveau voire au-dessus. Suite à la foire des "trois jours" de La Ferté-Bernard, il y a une semaine, nous avons quasiment doublé nos effectifs sur certaines catégories.

Vous pourrez accueillir tous ces nouveaux licenciés ?

On a doublé nos effectifs, c'est vrai. Pour autant, nous n'étions pas non plus dans une situation où nous avions des collectifs énormissimes. Donc, nous sommes dans une excellente dynamique pour avoir des collectifs plus conséquents et pour le coup déployer d'autres ambitions. Nous sommes organisés, nous avons déjà un encadrement qui va bien. Donc c'est forcément positif. La Coupe du monde est un vecteur, c'est certain.

Le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande sera retransmis sur la place Cosec à côté de la salle Athéna à La Ferté-Bernard. La fan zone ouvre à 20 heures, le coup d'envoi de la rencontre est à 21h15 ce vendredi 8 septembre.