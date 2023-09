Coupe du monde de rugby : les policiers nantais face à leurs homologues irlandais

Alors que Nantes accueille, ce samedi 16 septembre, le premier des quatre matches de poule programmés au stade de la Beaujoire, les policiers nantais saluent non sans une certaine auto-dérision le soutien de leurs collègues irlandais. Ce samedi soir, c'est Irlande/Tonga (coup d'envoi 21h) avec des milliers et des milliers de supporteurs irlandais attendus. Difficile de passer à côté d'eux quand on se balade dans le centre de Nantes : les maillots verts sont quasi partout

Séance "d'entraînement" à suivre sur le réseau social "X"

Pour l'occasion, des policiers irlandais sont arrivés en renfort à Nantes. La police nantaise leur a fait un clin d'œil en postant sur son compte X une vidéo réalisée lors d'une pause au commissariat. On y voit des policiers nantais "s'essayant à la touche face au talent des policiers irlandais", est-il écrit...