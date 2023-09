Coupe du Monde de rugby : les pompiers du Bugue soutiennent les bleus en vidéo

La caserne du Bugue compte 30 pompiers volontaires et quatre professionnels. Quand le projet de cette vidéo de soutien au quinze de France a été lancé, ils n'ont pas hésité un instant. Quelques secondes d'images, faites de passes et de faux plaquages. Des scènes ont été tournées dans la caserne mais aussi au stade du Bugue. Cette vidéo est une façon de faire passer deux messages : soutenir les Bleus et pourquoi pas, susciter des vocations.

ⓘ Publicité

loading

La caserne du Bugue © Radio France - Xavier Dalmont

loading

La vidéo des pompiers du Bugue est sur les réseaux sociaux