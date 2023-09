Coupe du monde de rugby : les résultats de la première journée

Huit matchs, quatre poules et quatre vainqueurs, qui prennent déjà une option pour les quarts de finale. La première journée de la Coupe du monde de rugby en France s'est achève ce dimanche soir. Qui sont les gagnants ?

Poule A

Dans la poule A, le XV de France a fait forte impression vendredi soir en s'imposant contre les Néo-Zélandais (27-13) et marque 4 points. Samedi, l'Italie a écrasé la Namibie (52-8), qui court toujours derrière une première victoire en Coupe du monde. Avec sept essais et le point de bonus offensif, les Azurri prennent la tête de la poule (5 points). La France affrontera l'Uruguay jeudi prochain.

Poule B

Dans cette poule B, le "groupe de la mort" qui compte trois équipes du top 5 mondial, les Irlandais, N°1, ont pulvérisé la Roumanie , 21e nation mondiale (82-8). Sans pitié, les concurrents au titre ont pu compter sur l'efficacité de leur ouvreur Jonathan Sexton, de retour six mois après son dernier match. L'Afrique du Sud, champion en titre et sérieux adversaire, s'est imposée contre l'Écosse dimanche après-midi (18-3). L'Irlande, avec son point de bonus offensif, prend la tête de la poule. Ils affronteront les Tonga pour leur entrée en lice samedi prochain.

Poule C

Dans la poule C, l'Australie s'est facilement imposée contre la Géorgie (35-15) samedi. Grâce à deux essais de Ben Donaldson, un autre de Mark Nawaqanitawase et un premier de Jordan Petaia, les Wallabies s'adjugent le bonus offensif. Ce dimanche soir, le Pays-de-Galles affronte les Fidji. Le Portugal entrera en lice contre les Gallois samedi prochain.

Poule D

Dans cette poule D, les Anglais, en perdition depuis des mois et réduits à 14 dès la 3e minute, ont piégé les Argentins (27-10) en s'appuyant sur l'infernale précision de leur demi d'ouverture, qui a inscrit tous les points du XV de la Rose. George Ford a réussi un 100% au pied, claquant trois drops en dix minutes, dont deux à plus de 40 m des perches (27e, 31e, 37e), et enquillant six pénalités.

Pour son entrée en lice dans le Mondial, le Japon s'est adjugé le bonus offensif face au Chili (42-12), qui disputait le premier match de son histoire en Coupe du monde, dimanche à Toulouse. Largement favoris face au petit poucet de l'épreuve, les "Brave Blossoms", qui prennent la tête du groupe D.

