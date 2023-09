Coupe du monde de rugby : les résultats et le classement après la deuxième journée

Un classement commence à se dessiner, à l'issue de la deuxième journée de la Coupe du monde de rugby en France, qui s'est achevée ce dimanche soir. Qui sont les gagnants de ces quatre nouveaux matchs ? Quelles équipes se dégagent pour les qualifications en quarts de finale ?

Poule A

Dans la poule A, le XV de France, sans ses principaux cadres, s'est imposé jeudi soir , sans bonus offensif, contre les Uruguayens qui ont posé quelques soucis aux Français (27-12). Vendredi, la Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée des Namibiens (71-3), avec 11 essais à 0, et remonte à la seconde place de la poule derrière la France, qui compte deux victoires. Lors du prochain match de cette poule A, mercredi, les Italiens, au repos ce week-end, affronteront l'Uruguay.

La France n'a pas remporté le point de bonus offensif, contrairement à la Nouvelle-Zélande. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule A. © Radio France - Jade Peychieras

Poule B

Dans cette poule B, le "groupe de la mort" qui compte trois équipes du top 5 mondial, les Irlandais ont facilement battu 59-16 les Tonga samedi, confirmant leur montée en puissance, avec bonus offensif et record de Johnny Sexton du nombre de points inscrits sous le maillot vert (1090). Les Springboks, avec une équipe remaniée, ont quant à eux assommé le XV roumain (76-0) dimanche, six jours avant le match choc entre les Sud-africains et le XV au Trèfle.

Dans cette poule, les champions du monde en titre reviennent à un point de l'Irlande. La Roumanie ferme la marche derrière l'Écosse, au repos ce week-end, et les Tonga.

L'Afrique du Sud a infligé un cinglant 76-0 à la Roumanie. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule B © Radio France - Jade Peychieras

Poule C

Dans la poule C, le pays de Galles, avec une équipe largement remaniée, a arraché le bonus offensif à la dernière seconde contre un Portugal enthousiasmant (28-8) samedi. Dimanche, les Fidji ont signé la première surprise de ce Mondial en s'offrant le scalp de l'Australie (22-15).

Les Fidji sont parvenus à renverser les Australiens. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule C. © Radio France - Jade Peychieras

Poule D

Dans cette poule D, les Samoans n'ont pas manqué leur entrée en lice en s'imposant logiquement face au Chili (43-10), bonus offensif en prime, samedi. Le Petit Poucet de la compétition aura résisté une mi-temps. Dimanche soir, l'Angleterre affronte le Japon.

Les Samoans se sont imposés contre le Chili avec le bonus offensif. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule D. © Radio France - Jade Peychieras

Le classement

