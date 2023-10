Coupe du monde de rugby : les résultats et le classement après la quatrième journée

La quatrième journée de poule de la Coupe du monde de rugby qui a lieu en ce moment en France s'est achevée ce dimanche soir. Qui sont les gagnants de ces quatre nouveaux matchs ? Quelles équipes se qualifient pour les quarts de finale ?

ⓘ Publicité

Poule A

Dans la poule A, l'Uruguay s'est péniblement imposée 36-26 face à la Namibie mercredi à Lyon, lui laissant ainsi la dernière place du groupe. La Namibie termine son Mondial français par une 26e défaite de rang en Coupe du monde. L'Uruguay, qui peut encore, mathématiquement, rêver d'atteindre les quarts de finale de la compétition, affrontera la Nouvelle-Zélande le 5 octobre prochain, toujours à Lyon.

La tâche s'annonce ardue, puisque les Blacks montent en puissance. Vendredi à Lyon, les Néo-Zélandais ont humilié les Italiens (96-17), leur infligeant la troisième plus grosse défaite de leur histoire. Les All Blacks, avec cette victoire bonifiée, reprennent la deuxième place du groupe A derrière la France (13 points).

Les Bleus ne sont pour autant pas encore qualifiés pour les quarts de finale. Une défaite contre les Italiens lors de la dernière journée condamnerait le XV de France au profit de la Squadra Azzurra, sauf en cas de double bonus défensif et offensif. En cas d'égalité de points, c'est l'équipe qui a remporté la confrontation directe qui est qualifiée.

À lire aussi Coupe du monde de rugby : les Bleus pas encore qualifiés en quarts, les différents scénarios possibles

La Nouvelle-Zélande a écrasé l'Italie, prochain adversaire des Bleus. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule A. © Radio France - Jade Peychieras

Poule B

Dans cette poule B, le "groupe de la mort" qui compte trois équipes du top 5 mondial, l'Écosse s'est offert le droit de rêver en infligeant 12 essais à la Roumanie (84-0) samedi à Lille. Le bonus offensif lui donne l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale en cas d'exploit dans une semaine contre l'Irlande.

L'Afrique du Sud a fait un pas de plus vers un très probable quart de finale en dominant les Tonga, dimanche, avec le point du bonus offensif (49-18). Dans cette poule, où aucune équipe n'est encore qualifiée officiellement, l'Irlande, les Springboks et l'Écosse se disputent les deux tickets disponibles pour les quarts.

L'Écosse a balayé la Roumanie. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule B © Radio France - Jade Peychieras

Poule C

Dans la poule C, les Fidji se sont rapprochés des quarts samedi, grâce à leur victoire contre la Géorgie (17-12), poussant un peu plus l'Australie vers la sortie. Les joueurs du Pacifique, tombeurs des Wallabies plus tôt dans la compétition (22-15), comptent quatre points de plus que leurs rivaux océaniens.

La victoire bonifiée de l'Australie contre le Portugal (34-14) n'a fait que repousser de quelques jours la date de sa probable condamnation à mort dans ce Mondial. Il faudrait en effet que les Fidji n'empochent aucun point contre le Portugal dimanche prochain pour éviter aux Wallabies une élimination avant les quarts de finale, ce qui constituerait une première pour cette nation du Top 10 mondial.

Le pays de Galles, au repos ce week-end, a déjà validé son billet pour les quarts de finale et jouera son dernier match de poule samedi contre la Géorgie.

Les Fidji s'imposent contre la Géorgie. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule C. © Radio France - Jade Peychieras

Poule D

Dans cette poule D, les Japonais ont battu les Samoa à Toulouse (28-22) jeudi. Les "Brave Blossoms" remportent leur deuxième succès dans la compétition. Sans surprise, les Pumas argentins ont nettement battu, avec le bonus offensif, leur voisin chilien 59-5 à Nantes samedi, annonçant un passionnant Japon-Argentine le 8 octobre pour une place en quarts de finale.

La dernière journée sera décisive entre ces deux équipes à égalité de points dans le groupe D derrière les Anglais, seuls qualifiés dans cette poule pour le moment. Argentins et Japonais, qui ont tous les deux neuf points au compteur, ont un parcours semblable lors de cette Coupe du monde : large défaite contre l'Angleterre, victoire difficile et sans bonus contre les Samoa et facile succès avec bonus contre le Chili. Les deux équipes s'expliqueront donc au stade de la Beaujoire dans un duel qui s'annonce serré.

L'Argentine n'a fait qu'une bouchée du Chili. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule D. © Radio France - Jade Peychieras

Le classement

loading

À lire aussi INFOGRAPHIE - Coupe du monde de rugby : le programme et le calendrier de la compétition

Liens utiles