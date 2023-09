Coupe du monde de rugby : les résultats et le classement après la troisième journée

La troisième journée de poule de la Coupe du monde de rugby qui a lieu en ce moment en France s'est achevée ce dimanche soir. Qui sont les gagnants de ces quatre nouveaux matchs ? Quelles équipes se dégagent pour les qualifications en quarts de finale ?

Poule A

Dans la poule A, le XV de France a écrasé la Namibie jeudi soir , signant la plus large victoire de son histoire (96-0, 14 essais marqués) et ramenant pour la première fois depuis le début de la compétition le point de bonus offensif. Une victoire gâchée par la blessure du capitaine et demi de mêlée de l'équipe de France, Antoine Dupont. Opéré vendredi soir d'une fracture "fracture maxillo-zygomatique", son retour est pourtant espéré dans le groupe avant la fin de la compétition.

Mercredi, l'Italie, prochain adversaire des Bleus, a pris l'ascendant pour s'imposer avec bonus contre l'Uruguay (38-17), après une première période compliquée. Visiblement empruntés, six jours après leur belle résistance contre un XV de France remanié (27-12), les Uruguayens ont encaissé un cinglant 31-0 dans un deuxième acte à sens unique. Ils devraient tout de même être en mesure de sauver l'honneur la semaine prochaine contre la Namibie.

Dans cette poule, la France est en tête avec 13 points, suivie de l'Italie (10 points) et de la Nouvelle-Zélande (5 points). L'Uruguay et la Namibie ferment la marche (0 point).

Les Bleus ont remporté la plus large victoire de leur histoire. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule A. © Radio France - Jade Peychieras

Poule B

Dans cette poule B, le "groupe de la mort" qui compte trois équipes du top 5 mondial, les Irlandais, N.1 mondiaux, sont venus à bout des champions du monde sud-africains (13-8) dans le choc titanesque samedi soir dans l'ambiance folle du Stade de France. Incapables de convertir en points la domination de leurs avants, les Springboks ont laissé passer leur chance, la faute à la faillite de leurs deux buteurs, Manie Libbock et Faf De Klerk.

Grâce à sa victoire bonifiée contre les Tonga 45-17 dimanche à Nice, l'Écosse conserve une chance de se qualifier pour les quarts de finale.

L'Écosse peut encore y croire. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule B © Radio France - Jade Peychieras

Poule C

Dans la poule C, la Géorgie a réussi à arracher le match nul face au Portugal samedi (18-18), dans un stadium de Toulouse en feu. Après cinq défaites, les Portugais obtiennent pour la première fois un match nul dans un Mondial.

Dimanche soir, le pays de Galles affronte l'Australie en clôture de cette troisième journée de la compétition.

La Géorgie et le Portugal ont signé le premier match nul de la compétition. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule C. © Radio France - Jade Peychieras

Poule D

Dans cette poule D, l'Angleterre a surclassé les modestes chiliens, qui participent à leur premier Mondial (71-0) avec le bonus offensif samedi à Lille pour le retour de son capitaine Owen Farrell, s'assurant quasiment une place en quarts de finale de la compétition. Henry Arundell a inscrit cinq des onze essais anglais à lui seul.

L'Argentine, dans un stade acquis à sa cause, s'est rassurée après sa défaite inaugurale face à l'Angleterre, en s'imposant contre les Samoa 19-10 vendredi à Saint-Étienne.

Dans le groupe D, l'Angleterre est en tête avec 14 points, les Samoa et le Japon suivent avec 5 points. L'Argentine avec 4 points et le Chili avec 0 point ferment la marche.

Les Anglais n'ont encaissé aucun point face au Chili. © Radio France - Jade Peychieras

La Poule D. © Radio France - Jade Peychieras

Le classement

