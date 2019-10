Comme prévu, les joueurs du Stade Rochelais Grégory Alldritt (titulaire) et Vincent Rattez (remplaçant) sont dans le groupe de l'équipe de France, qui affronte le Pays de Galles, dimanche (9h15) en quart de finale de la coupe du monde au Japon.

Coupe du monde de rugby : les Rochelais Alldritt et Rattez prêts à défier le Pays de Galles

Après l'Argentine et le Tonga (ici), Grégory Alldritt sera titulaire pour la troisième fois dans cette coupe du monde.

La Rochelle, France

Il seront donc deux Rochelais à chanter La Marseillaise, ce dimanche, un peu avant 9h15, au Oita Stadium, au Sud du Japon, en quart de finale contre le Pays de Galles. Grégory Alldritt débutera au centre de la troisième ligne, alors que le trois-quart Vincent Rattez s'assiéra sur le banc. Ils font partie d'une équipe sans surprise, qui était censée être alignée contre l'Angleterre, avant l'annulation du match, causée par le typhon Hagibis. Après trois victoires sur les trois matchs qu'il a disputé, le XV de France s'est qualifié à la deuxième place de sa poule, derrière les Anglais.

Comme prévu, Alldritt aura le numéro 8 dans le dos, entouré par Wenceslas Lauret et Charles Ollivon, dans un attelage qui est l'une des certitudes de ce XV de France. Ce sera la troisième titularisation du jeune Rochelais (22 ans) dans cette coupe du monde, après l'Argentine et le Tonga, où il était aussi entouré de Lauret et Ollivon. Grégory Alldritt était aussi entré en jeu contre les Etats-Unis, disputant un quart d'heure. Ce match contre le Pays de Galles sera sa 10e sélection.

Rattez de retour

En revanche, s'il entre en jeu, numéro 23 dans le dos, ce ne sera que la troisième cape de Vincent Rattez, à 27 ans. Positionné sur le banc, où il couvrira les postes d'arrière et d'ailier, il a donc de bonnes chances d'entrer sur le terrain, alors qu'il n'imaginait certainement pas se retrouver là.

Vincent Rattez lors de sa dernière sélection, en novmebre 2017 à Lyon, contre la Nouvelle-Zélande. © Radio France - Franck Fife

Après avoir fait la préparation, il avait en effet été écarté de la liste des 31 des Bleus sans avoir disputé le moindre match amical. Rentré à La Rochelle, où il a disputé trois matchs comme titulaire, inscrivant deux essais, Rattez a ensuite été rappelé en Bleu pour pallier le forfait de Thomas Ramos, blessé.

La composition complète