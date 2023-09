Coupe du monde de rugby : les Samoa gagnent à Bordeaux, les supporters chiliens font la fête

Après avoir accueilli dimanche dernier avec Pays de Galles-Fidji le match le plus spectaculaire du début de la compétition, le stade Matmut Atlantique a de nouveau vibré avec l'opposition entre les îles Samoa et le Chili qui dispute pour la première fois la coupe du monde de rugby. Sur le terrain, la rencontre a pourtant mis du temps à s'emballer. La faute en grande partie aux Samoans qui multipliaient les approximations et peinaient à déployer leur jeu. Pourtant, avec le retour au bercail d'anciens internationaux néo-zélandais ou australiens comme Leali'ifano ou Sopoaga et des joueurs évoluant en Top 14 comme Fritz Lee, UJ Seuteni, Tumua Manu ou Duncan Paia'aua, on pensait voir une équipe dominatrice. Mais pour leur entrée dans la compétition, les Samoans ont peiné une mi-temps avant de se lancer réellement. Les Chiliens en ont profité pour tenir au score, inscrivant même le premier essai de la rencontre en force par leur pilier Matias Dittu, le joueur de Périgueux en Nationale. Il a fallu attendre la dernière action de la première mi-temps pour voir un lancement de jeu efficace pour un essai de 60 mètres conclu par Paia'aua.

Une affaire réglée en dix minutes

Si le niveau de jeu n'avait pas de quoi affoler les 39.291 spectateurs du stade de Bordeaux, cela n'a pas découragé les supporters en tribune. Plusieurs milliers de Chiliens étaient là pour soutenir leur équipe et ils ne s'en sont pas privés. De l'émotion au moment des hymnes jusqu'au coup de sifflet final, ils ont chanté, crié, poussé derrière leurs joueurs. Et le score serré leur a permis d'y croire. Les joueurs sud-africains Siya Kolisi et Eben Etzebeth, qui ne seront pas sur la feuille de match ce dimanche face à la Roumanie, étaient également en tribune.

Puis la logique a fini par reprendre ses droits. Dès le début de la seconde période, les Samoans ont accéléré. Leur puissance physique et leur vivacité leur ont permis de se détacher irrésistiblement. Résultat : un match plié en dix minutes et trois essais signé Taumateine, Lee et Malolo inscrits entre les 43e et 52e minutes. Les joueurs du Pacifique ont ensuite géré leur avance jusqu'au derniers instants du match et le 5e essai inscrit de nouveau par Malolo pour un succès 43 à 10. Ils ont assuré l'essentiel, débuter par une victoire bonifiée. Ils devront maintenant monter en régime face à l'Argentine vendredi prochain pour espérer la qualification.