Coupe du monde de Rugby: Les Springboks sont arrivés en Corse

La Corse, un endroit à côté mais pas trop loin de la France. C'est en Corse et plus particulièrement à Biguglia, commune de Haute-Corse située au sud de Bastia que les Springbocks ont décidé de préparer la Coupe du Monde de Rugby qui débutera en France à partir du 8 septembre bien à l'abri des regards de leurs rivaux.

Arrivés ce samedi après-midi à l'aéroport de Bastia-Poretta, les champions du monde en titre resteront sur l'île une semaine. Au programme, entrainements en public mais aussi à huis clos sur le stade Paul Tamburini à Biguglia spécialement aménagé pour l'occasion.

Les champions du monde en titre de rugby en préparation sur l'île. Un évènement important, mais aussi un "gros coup" pour la ligue Corse de rugby qui compte près de 2.500 licenciés et 14 clubs qui espèrent aussi que la venue des Springbocks en Corse mettra un coup de projecteur sur la discipline.