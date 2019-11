Coupe du Monde de rugby: les Sud-Africains de Brive vibrent pour leur pays avant la finale contre l'Angleterre

Brive-la-Gaillarde, France

La coupe Webb Ellis rejoindra-t-elle l'Angleterre ou l'Afrique du Sud ? Nous le saurons un peu avant midi ce samedi à l'issue de la finale de la coupe du Monde de rugby entre les deux pays qui s'affrontent à partir de 10h à Yokohama au Japon. L'Afrique du Sud vise un troisième titre Mondial, l'Angleterre rêve d'un deuxième sacre. Cette finale sera en tout cas suivie de très près par les joueurs Sud-Africains du CA Brive.

"Je crois que ça sera une répétition de 2007"

Une finale que les six joueurs du club pourraient bien suivre ensemble avec leur entourage. La tendance est peut-être à aller voir le match dans un pub de la ville, comme l'envisage Cody Thomas. " J'espère qu'il y aura beaucoup de supporters Sud-Af' " sourit le jeune pilier, " j'ai déjà prévenu des amis... français ! " se marre le droitier. Quelque chose est en tout cas dans les tuyaux avec les frères Peet et Retief Marais, Joe Snyman, Nico Lee et Jan Uys. Comment le 2e ligne voit-il cette finale ? " Ce sera un match très difficile. Les Anglais sont très forts, ils l'ont montré face aux All Blacks " puisque les Néo-Zélandais ont été terrassés. Certes, reprend Jan Uys, " mais une finale c'est 50-50 ". Bien sûr, les deux hommes imaginent les Springboks gagnants. " Il y aura beaucoup de pénalités " prédit le 2e ligne, " nous allons gagner de deux points grâce à une pénalité marquée à la 78e minute " ose-t-il. " Ca va être très chaud " envisage Cody Thomas, " mais on va gagner de sept points maximum. Je crois que ça sera une répétition de 2007 ". 2007, quand l'Afrique du Sud bat l'Angleterre en finale.

Un 'braai' quoiqu'il arrive !

D'autant qu'il y a, cette année, un fort symbole pour la nation arc en ciel dans cette équipe. Un symbole nommé Siya Kolisi, premier joueur noir à qui a été confié le brassard de capitaine il y a un an. Il l'est bien sûr pour cette finale. " Ca, c'est vraiment quelque chose pour l'Afrique du Sud " reprend Jan Uys " parce qu'il représente bien tout le pays. Il parle Afrikaans, Anglais, Xhosa (trois des quatre principales langues officielles du pays, ndlr) " explique-t-il au sujet du capitaine des Springboks issu d'un township. " Il y a dix ou douze ans, il vivait sans électricité, sans télévision, etc. Il est vraiment un exemple. " Alors ce serait énorme qu'il lève la coupe reprennent Jan Uys et Cody Thomas qui, quoiqu'il arrive, ont déjà prévu le repas qui suivra : " braai ", le 'barbecue' élevé au rang d'institution en Afrique du Sud.